El truco de Paula Echevarría para llevar vestidos de entretiempo aunque haga frío

Para vestir bien no es necesario tener un armario repleto de prendas y accesorios. Las que más entienden de moda coinciden en que basta con combinar de forma correcta básicos y diseños de tendencia para lograr looks diferentes y muy especiales. También es importante saber alargar la vida de esos diseños pensados para el entretiempo que, en ciudades con veranos de temperaturas muy cálidas e inviernos especialmente fríos, se llevan demasiado poco tiempo. Algo que sabe bien Paula Echevarría y que ha demostrado en su último look.

Los vestidos suelen ser una de las prendas preferidas para los meses con temperaturas más suaves. Pero también es posible lucirlos en esos días del año en los que, aunque brille el sol, los termómetros no suben demasiado. La actriz de Candás compartía en sus redes sociales un estilismo que, tal como explica, eligió para el día de Reyes. Paula optaba por un vestido de gasa con estampado de cachemira en colores caramelo y mostaza y volantes asimétricos en la falda. El diseño Kelly, de Fetiche Suances, está rebajado y todavía disponible en su tienda online por 125,90 euros (antes costaba 179,85).

Como la gasa no es un tejido nada abrigoso, la actriz lo ha combinado con un abrigo blanco de paño de cashemere, decorado con pelo en el cuello, los puños y la parte baja del diseño. Una prenda (se trata del modelo Evelyn) que pertenece a la misma firma que el vestido y que también está rebajado (es posible adquirirlo por 482,90 euros). Además, ha optado por unas botas altas de Catarina Martins Shoes, con las que no solo ha conseguido proteger los pies y las piernas del frío, también dar un aspecto mucho más invernal al conjunto y alargar la vida de una prenda que, generalmente, está reservada para otoño y primavera. Una elección por la que también suele apostar Sara Carbonero, a la que le encanta el duo vestido + botas para los meses más frescos del año. Paula ha culminado su estilismo con un bolso de Tod's.

Blanco, el color ganador del invierno

Los grises, marrones oscuros, granates y negros suelen ser los colores preferidos en la estación fría. Sin embargo, esta temporada son muchas las celebrities e influencers que nos han demostrado que los tonos más claros, como el beis y el blanco, son también para el invierno. La influencer Leonie Hanne, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski o Rosie Huntington-Whiteley son solo algunas de las expertas en moda que han abrazado esta tendencia a la que ahora se suma Paula Echevarría con el abrigo que ha elegido para este look.