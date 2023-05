Hablamos con David Valle, el joyero vasco que pone el acento español en la coronación de Carlos III

Cuando hace unos meses recibió una llamada de Buckingham para hacer dos de las piezas que veremos en la coronación de Carlos III, David Valle no imaginaba que su trabajo tendría tanta repercusión internacional. "Ha sido bastante fuerte y mucho estrés, pero estoy contento", nos ha dicho. El joyero vasco, que ha seguido los pasos de su familia, lleva cerca de dos décadas en Reino Unido, donde se ha hecho un importante hueco. Su éxito, fruto del trabajo y del talento, ha llevado a fabricar una llave y las hebillas de los zapatos que lucirá el monarca cuando el 6 de mayo sea ungido, bendecido y consagrado en la Abadía de Westminster. Hablamos con él sobre su 'presencia' en este acto histórico, los detalles de sus creaciones (que muestra en davidvallelondon) y su relación con los Windsor.

-Guía completa para seguir la coronación de los reyes Carlos y Camilla en HOLA.com

-El percance de uno de los nietos de la reina Camilla horas antes de la coronación, en la que ejercerá de paje

-Lo primero, enhorabuena por formar parte de un acto histórico como es la coronación de Carlos III. ¿Qué piezas has hecho?

He hecho una llave. El jefe de la Casa Real es Lord Chamberlain y tiene que llevar una llave que me encargaron a mí. La tuve que hacer como las llaves que se hicieron anteriormente y me trajeron como modelo la del rey Jorge VI. Tuve que escanearla para coger todos los detalles que tenía, estaba hecha a mano por un joyero de la época. Tuve que cambiar cosas porque las siglas del rey Carlos son más grandes. Lo hice bastante rápido y ha quedado muy bien. Está acabada a mano, el grabado también, solo en eso tardé dos semanas. Es de plata maciza y está bañada en oro de 24 kilates y mi marca está ahí puesta, sabes quién la ha fabricado. Estoy muy contento porque es algo importante.

-También has hecho la hebilla de los zapatos que llevará el soberano en la ceremonia de la Abadía de Westminster...

Me la trajeron y tenía dos días para hacerlo. Me mandaron unas fotos de los zapatos del rey Jorge también y me dijeron que tenía que copiar la hebilla. Lo diseñé igual, con rosas, narcisos, tréboles y cardos (son las flores nacionales de Reino Unido). Hice dos pares y se las ha puesto el Rey y le cabe todo bien. Su medida es de 82 milímetros por 52 milímetros, es bastante grande, creo que se va a ver (risas). Encima brilla mucho.

-Incorporas un detalle vasco en honor a tus orígenes...

Sí, pero eso es secreto. Puse esa firma mía. Es un lauburu muy pequeño que está entre las flores y solo puedes verlo con lupa. Es algo mío vasco y puede traerle buena suerte a Carlos III.

-La razón por la que la Abadía de Westminster será el escenario de la coronación de Carlos III

-¿Cómo fuiste el elegido entre todos los joyeros que hay en el país?

Yo soy muy conocido aquí en el mundo de la figura por hacer figuras y joyas por ordenador. Tengo impresoras, escáner 3D.. Cuando a las joyerías o empresas grandes les llega algo especial o difícil me recomiendan a mí. Esta vez también pasó así

-¿Has hecho más piezas para la Familia Real británica?

Sí, hice alguna medalla que tuvieron que copiar y participé en una caja para guardar bolígrafos o plumas que era un regalo personal de Felipe de Edimburgo a Isabel II por su 70 aniversario de boda. Era preciosa, con brillantes.

-¿Has podido conocer a algún miembro de los Windsor?

Conocí al Carlos III el año pasado, siendo Príncipe de Gales. Mi hijo Raphael, que ahora tiene 15 años, participó en un concurso de dibujo promovido por Royal Mail y fue uno de los ocho ganadores. Participaron 600.000 niños, consistía en pintar a los héroes del covid y dibujó a un limpiador con un arcoíris. El Rey daba los premios, que eran 2.000 libras (la mitad para el colegio) y fuimos a Clarence House. Estuve hablando con él durante cinco minutos. Me preguntó de dónde había sacado mi hijo ese arte, le dije que de mi familia porque somos joyeros y que mi hijo en el futuro trabajará conmigo. Me comentó que le gustó mucho la idea de mi hijo y estaba muy interesado por mi historia joyera, que mi padre era relojero y mi madre joyera... Es una persona muy maja, me cae bien.

-¿Qué tiene que ver William Wallace, una piedra viajera de 150 kilos y la coronación de Carlos III?

-¿Cómo vas a vivir la coronación?

Vamos a ir a casa de unos amigos y yo voy a encender la tele para fijarme en los zapatos, a ver si se cae la hebilla. Y buscaré la llave (risas).

-¿Cómo llega un joyero vasco a ser un referente en Reino Unido?

Llegué a Londres con 21 años, entre 1996 y 1997. Conocí a una chica inglesa en Bilbao y ya sabes que cuando una persona se enamora... Decidí venir, monté mi empresa y al principio fue duro porque no sabía hablar inglés, pero me he hecho un buen hueco. Todo el mundo me conoce. Si eres bueno en tu trabajo puedes llegar muy lejos.