El percance de uno de los nietos de la reina Camilla horas antes de la coronación, en la que ejercerá de paje

Los nietos de la reina Camilla tendrán un papel relevante en la histórica coronación, en la que uno de los niños ejercerá como paje de honor con el brazo en cabestrillo. Gus Lopes, que tiene 13 años y es uno de los tres hijos del matrimonio formado por Laura y Harry Lopes, se ha roto un hueso mientras montaba en bici estando de vacaciones. Así lo ha indicado a Daily Mail un amigo de la familia, quien ha asegurado que el pequeño ya no tiene la escayola puesta pero sí necesita continuar con la recuperación llevando el brazo inmovilizado durante el gran día.

VER GALERÍA

-La Supertúnica y el 'Colobium Sindonis': algunas de las vestiduras que Carlos III reutilizará en su coronación

-Guía completa para seguir la coronación de los reyes Carlos y Camilla en HOLA.com

Gus acudía ya con el brazo en cabestrillo a los ensayos que se hicieron la tarde del miércoles en la Abadía de Westminster. Llegó en el mismo coche que su gemelo, Louis, y su primo, Freddy Parker Bowles, que tiene la misma edad. Los tres llegaron al templo, el más antiguo de Londres, en el mismo coche que su abuela para preparar todo lo relativo a la solemne ceremonia, en la que su cometido es sostener las túnicas de coronación mientras avanza por el pasillo después de la procesión que lleva a los Reyes desde el Palacio de Buckingham a Westminster en el Diamond Jubilee State Coach (el carruaje de Estado del Jubileo de Diamante de Isabel II). El cuarto paje es Arthur Elliot, sobrino nieto de la reina Camilla.

La esposa de Carlos III tiene en total cinco nietos. Además de los que veremos con un papel activo en la coronación, también estarán presentes Lola y Eliza, de 15 años e hijas de Tom Parker Bowles y Laura Lopes respectivamente. La segunda ejerció como dama de honor en la boda de los príncipes de Gales, que tuvo lugar hace doce años también en la Abadía de Westminster. La reina Camilla tiene una relación muy estrecha con todos sus nietos, que la llaman cariñosamente Gaga. También se llevan muy bien con Carlos III, que les leía historias de Harry Potter cuando estaban de visita en Escocia.

-Un detenido y una 'explosión controlada' en el Palacio de Buckingham a cuatro días de la coronación de Carlos III

VER GALERÍA

La reina Camilla explicaba hace unos meses que con Lola tiene una curiosa tradición: juegan cada día a Wordle, un entretenimiento online que consiste en adivinar palabras. "Hago Wordle todos los días con mi nieta. Me envía un mensaje de texto para decirme: 'Lo he hecho en tres', y yo digo: 'Lo siento, lo he hecho en dos hoy'. ¡Es muy satisfactorio cuando te dice lo brillante que eres!", comentaba en una entrevista en Vogue. De la adolescencia de sus nietas explicaba además que ya están empezando a arreglarse y maquillarse.

La presencia de la familia de Camilla

Entre los más de 2.200 invitados que estarán presentes en la coronación se encuentran familiares de la reina Camilla como su única hermana, Annabel Elliot, y su exmarido y padre de sus dos hijos, Andrew Parker Bowles. Compartieron su vida entre 1973 y 1995, pero han mantenido una buena relación. Andrew pues ya participó en la coronación de Isabel II, donde ejerció de paje de Lord Simonds, entonces Lord Canciller General, a quién llevó su corona.

Loading the player...

Haz click para ver La red social el especial Coronación de Carlos III. Ocho meses después del fallecimiento en Balmoral de la reina Isabel II el Reino Unido se prepara para la coronación del nuevo monarca Carlos III. Un acontecimiento histórico que tendrá dos grandes protagonistas: el propio Carlos y su esposa Camilla. Pero también habrá ausencias muy sonadas e invitados un tanto incómodos. Hoy se sientan en nuestra red social Eduardo Álvarez y María Porcel, periodistas que saben mucho de temas reales y con ellos hablaremos sobre cómo será este día tan importante para el pueblo británico. ¿Quiénes estarán en la coronación y quiénes no? ¿Cómo será la vuelta del príncipe Harry?