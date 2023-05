La hija de Ana Obregón, una simpática minideportista con un colorido look ¡combinado con el chupete!

Para Ana Obregón, la nueva etapa que comenzó en marzo con el nacimiento de su nieta está siendo muy emocionante. Sus días están repletos de esa magia propia de las primeras veces y llenos de luz después de tres años de oscuridad por la pérdida de las tres personas más importantes de su vida. La presentadora y actriz está completamente volcada en Ana Sandra, de la que ha compartido unas nuevas y simpáticas imágenes en las que la niña aparece convertida en una adorable minideportista ¡con su chupete a juego!

"Anita, hoy nos íbamos a entrenar, pero a alguien se le pegaron las sábanas, así que me he solidarizado con ella y llevamos meses sin ir al gym. Te amamos desde el cielo hasta la tierra", ha dicho junto a tres instantáneas. La niña, que legalmente es su hija, aparece dormida en la primera de ellas y en las dos siguientes muy curiosa mirando alrededor con su chupete puesto. Su look no ha pasado desapercibido: un body de Nike multicolor, con partes azules, rosas, moradas, amarillas... Amigos como Luis Rollán, Patricia Cerezo, Marisa Jara e Ivonne Reyes han reaccionado a las fotos con mensajes llenos de cariño.

Horas antes, Celia Vega-Penichet compartía en sus perfiles una imagen de unos rascacielos y de este body deportivo que ahora luce Ana Sandra. La hija de Celia García Obregón está muy unida a su tía Ana y Aless Lequio la consideraba una hermana. De hecho, la última publicación que hizo fue precisamente dedicada a su prima, que lo visitó en Estados Unidos mientras recibía tratamiento. Ambos se llevaban solo cinco meses, una escasa diferencia de edad que les permitió crecer juntos y crear una gran conexión. Este verano la abogada se casa con Julio Jiménez-Blanco, una buena noticia que llega tras el nacimiento de la pequeña de la familia.

El esperado regreso a casa

Ana Obregón lleva cerca de dos meses en Miami, donde ha recibido la visita de su íntima amiga Susana Uribarri. Se espera que pronto finalice todos los trámites burocráticos, como la obtención del pasaporte de la pequeña, y pueda regresar a España, donde la alegría inundará de nuevo su hogar. Tal y como avanzaba ¡HOLA!, todo apunta a que a finales de mayo o principios de junio estará en Madrid y presentará El chico de las musarañas, libro que comenzó a escribir Aless durante su enfermedad y que ella se ha encargado de terminar. Uno de los deseos del joven, según su madre, era que se publicara este testimonio que está siendo un éxito de ventas.