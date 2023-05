Amaia Montero reaparece después de tres meses para agradecer a Gonzalo Miró su apoyo

Ha estado cuatro meses alejada del foco mediático, pero ahora Amaia Montero ha reaparecido. La cantante, que está volcada en su salud, la familia y los preparativos de su nueva propuesta musical, ha retomado la actividad en sus perfiles públicos. Lo ha hecho con una imagen que supone toda una oda a la amistad ya que aparece acompañada de uno de sus grandes apoyos, su exnovio Gonzalo Miró. Con el comentarista deportivo mantuvo una relación entre 2009 y 2011 que ha seguido siendo muy cercana tras su ruptura. Publica la instantánea, en la que aparece con una gorra negra y en actitud divertida, junto a una significativa canción: I´ll be there for you, tema de The Rembrandts que es la banda sonora de la serie Friends y significa siempre estaré ahí para ti.

Escasas horas antes de esta muestra de afecto, el hijo de la recordada Pilar Miró daba buenas noticias sobre Amaia. "He hablado con ella y creo que pronto tendremos noticias de ella.Ya lo he dicho alguna vez, que cada vez queda menos, que todos estamos deseando que vuelva con más fuerza. Cada vez queda menos, es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito. No quiero ser el que ponga una fecha, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario", decía. Cabe recordar que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh iba a publicar disco a comienzos de año, pero ha tenido que retrasarse por sus contratiempos de salud.

Durante esta complicada etapa, hemos visto cómo Gonzalo está muy pendiente de su amiga. No solo hablan en privado como él mismo ha dicho, sino que también intercambian mensajes públicos. En octubre, Amaia compartía un vídeo en el que aparecía sentada, con vaqueros, top beige con pedrería y descalza, cantando los primeros versos de Marcadores a cero, un tema inédito que, con toda seguridad, estará incluido en su nuevo disco. "¿Se avecina himno?", preguntaba el exconcursante de MasterChef Celebrity. La reacción de Amaia al comentario eran unos emoticonos de caras con corazones.

Tanto Gonzalo como otros amigos y compañeros de la artista vasca están muy pendientes de su evolución y celebran cada paso adelante que da. A finales de 2022 estuvo un mes ingresada en una clínica de Navarra al sufrir un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco. Los médicos le recomendaron un periodo de tranquilidad y desconexión en el que ha aprovechado para pasear por el mar y reponer fuerzas al lado de su familia, su apoyo incondicional. Está muy unida a los suyos y el fallecimiento de su padre en 2009 a causa de un cáncer supuso un durísimo golpe, el mundo se le cayó encima y le está costando recomponerse. También los fans le dan ánimo y Amaia tiene la certeza de que "el amor lo puede todo" y regresará llena de energía.