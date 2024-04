Idoia, hermana de Amaia Montero, la gran sorpresa de 'MasterChef 12'

Uno de los momentos más sorprendentes del estreno de MasterChef 12 fue la aparición de Idoia, hermana de la cantante Amaia Montero. Aunque su deseo era formar parte de esta nueva edición, la guipuzcoana, de 48 años, se quedó a un paso de conseguirlo.

Nada más aparecer ante las cámaras, llamó la atención su gran parecido físico con su hermana. Sin embargo, ella se presentó ante el jurado únicamente como estilista. Samantha Vallejo-Nágera, para conocerla mejor, le preguntó si había vestido a algún famoso. "No, solo a mi hermana", respondió sin dar más detalles. "¿Quién es tu hermana?", preguntaron entonces. "Amaia", contestó. En ese momento, todos exclamaron: "¿Montero? Ah, claro, tienes un aire". Y Pepe Rodríguez añadió: "Una grande", demostrando así su admiración por la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh.

El plato que presentó Idoia tenía un significado muy especial. "Se llama Henko, que significa cambio profundo y transformador del que ya no hay vuelta atrás", explicó mientras los jueces lo probaban. A Samantha le pareció maravilloso: "Se te ve disfrutona en la cocina, creo que tienes mano, has hecho un plato que está rico, asi que te voy a dar un sí". Y al chef Marcos Morán también. "He visto gusto, se nota que este plato lo has hecho muchas veces, yo te voy a dar un sí".

A Jordi Cruz, en cambio, no le terminó de seducir su propuesta. "A mí me gustaría darte un sí, pero es que no voy a poder. Has abierto muchos caminos y no he visto que ninguno te haya llegado a convencer, y no he visto realmente que quieras ser cocinera, me ha faltado un poquito eso", le dijo. Idoia, asombrada, respondió con rotundidad: "¡Por Dios, es que no, te vas a equivocar. Quiero ser, quiero ser". Pepe, por su parte, también se inclinó por el no. "Creo que necesitas todavía un poco más de maduración". "Pero si lo tengo", aseguró ella con resignación. "¿Volveras, Idoia? ¿Volverás? Me encantaría", le propuso el propietario del restaurante El Bohío. "Lo veremos, Pepe, lo veremos", contestó Idioa con cierto desánimo.

Después, ya más calmada, analizó lo ocurrido. "Me hubiera gustado entrar, pero el fracaso es no hacer nada, entonces, en ese sentido, yo estoy contenta", admitió.

Idoia Montero, que estudió Humanidades en la Universidad de Pamplona, es empresaria, diseñadora, pintora y poeta. El fallecimiento de su padre en 2009 marcó un punto de inflexión en su vida. Rompió con su pareja, se volvió a enamorar y se convirtió en madre de un niño llamado Noah. Actualmente, está separada del padre de su hijo. Vive en Irún con el pequeño, muy cerca de su madre y pendiente en todo momento de su hermana Amaia, que todavía se encuentra recuperándose de sus últimos problemas de salud.