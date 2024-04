Amaia Montero reaparece tras el breve paso de su hermana por 'MasterChef'

Idoia, hermana de la cantante Amaia Montero, se quedó a un sí de entrar en la nueva edición de MasterChef. A Samantha Vallejo-Nágera le gustó mucho su plato. "Se te ve disfrutona en la cocina, creo que tienes mano, has hecho un plato que está rico, asi que te voy a dar un sí". Y al chef Marcos Morán también. "He visto gusto, se nota que este plato lo has hecho muchas veces, yo te voy a dar un sí". Sin embargo, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez no lo tuvieron tan claro. "No he visto realmente que quieras ser cocinera", le dijo el primero. Ella, asombrada, le contestó: "Quiero ser, quiero ser". El dueño de El Bohío, por su parte, añadió: "Creo que necesitas todavía un poco más de maduración".

Tras escuchar la valoración de los jueces, Idoia compartió la siguiente reflexión: "Me hubiera gustado entrar, pero el fracaso es no hacer nada, entonces, en ese sentido, yo estoy contenta".

Su presencia en el talent de cocina ha propiciado la reaparición pública de su hermana, que todavía se está recuperando de sus últimos problemas de salud. Amaia, de 47 años, ha compartido el vídeo de la participación de Idoia en MasterChef junto al siguiente mensaje: "'El fracaso es no hacer nada' querida hermana y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse. Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien. Y sí, ese 'quiero ser' es una bandera blanca. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo, aitatxo y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres".

Idoia ha reaccionado a las palabras de la cantante con mucho amor. "Te quiero, hermana", le ha dicho, demostrando una vez más lo unidas que están y lo importante que son la una para la otra.

Tras el fallecimiento de su padre en 2009, el vínculo entre Amaia e Idoia se hizo mucho más fuerte, algo que pudimos comprobar cuando la cantante compartió una preocupante foto en sus redes sociales a finales de 2022. "No está pasando por su mejor momento", reconoció Idoia, y por eso no se separó de su lado. Tampoco lo hizo meses después, durante el ingreso de la artista en la UCI. "Aunque la distancia sea a veces la única manera de encontrarnos, aunque nos tiremos los trastos a la cabeza y luego sepamos dejar cada cosa en su lugar, yo no quiero la vida sin ti si no es contigo", le dijo Amaia a Idoia.

En la vida de las hermanas Montero también tiene un peso fundamental su madre, a quien Idoia dedicó este mensaje: "Eres extraordinaria como la canción de Frank Sinatra, Love. Eres las baquetas, la trompeta, el asalto del piano, los dulces violines, eres ese ritmo, la verdadera sorpresa, PAZ y sobre todo, oh sí, sobre todo, eres La Voz y La Palabra. Eres amor, demasiado amor. You’re very extraordinary , you’re my MUM. Zorionak Amatxo querida, la del respeto, la del amor". Asimismo, ambas se derriten con Noah, el hijo de Idioa, a quien Amaia llama cariñosamente "mi cachorro".