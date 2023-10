Amaia Montero, 'a tan solo un paso de la alegría' un año después de sembrar la alarma

Loading the player...

Ha pasado un año desde que Amaia Montero alertó a sus seguidores al publicar una fotografía muy inusual, con una impactante apariencia, y un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", comentó. Doce meses después, las palabras que ha escrito y la imagen que ha compartido son muy distintas. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha recorrido un largo camino en el que no han faltado los sustos de salud, pero parece que la recuperación está avanzando. Y es que, como ella misma ha comentado, se encuentra "a tan solo un paso de la alegría". Dale al play y no te lo pierdas.

