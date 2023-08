La reaparición de Amaia Montero tras su último susto de salud

Loading the player...

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Amaia Montero. La preocupación por la cantante comenzó a finales de 2022, cuando compartía una foto muy inusual, con una apariencia casi irreconocible, y una alarmante declaración: "Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió. Estuvo un mes ingresada en la Clínica de Navarra para recuperarse del fuerte cuadro de estrés y ansiedad derivado de los preparativos de su nuevo álbum de estudio, pero recientemente Amaia volvía a sufrir un susto de salud. En esta ocasión, permaneció diez días en la UCI por complicaciones derivadas de la operación de una mano. Durante todo este tiempo, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de amigos, compañeros de trabajo y admiradores, pero su mayor apoyo ha sido su familia. Ahora, la cantante ha reaparecido en las redes publicando una fotografía en la que aparece junto a su principal pilar, su hermana Idoia, una instantánea en la que podemos verla muy recuperada. Dale al play y no te lo pierdas.

