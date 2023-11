Amaia Montero reaparece por sorpresa en el concierto de Manolo García ¡y se arranca a cantar!

Loading the player...

Los fans de Manolo García no podían imaginarse el momentazo que iban a vivir durante su concierto en el Kursaal, en San Sebastián. Mientras interpretaba su éxito Pájaros de barro, el que fuera integrante de El Último de la Fila se bajó del escenario para cantar entre el público y sorprendió a todos al acercarse a... ¡Amaia Montero! Los artistas se fundieron en un cariñoso abrazo y no dudaron en cantar parte de la canción, provocando un tremendo aplauso. Dale al play y no te pierdas lo que pasó.

- Amaia Montero reaparece junto a uno de sus excompañeros de 'La Oreja de Van Gogh' tras su verano más complicado

- Amaia Montero, 'a tan solo un paso de la alegría' un año después de sembrar la alarma