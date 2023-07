Amaia Montero recibe el alta hospitalaria tras su último susto de salud

Buenas noticias para Amaia Montero. Después de diez días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Beata María Ana de Madrid por varias complicaciones derivadas de una operación en la mano, la cantante de 46 años ha recibido el alta para poder continuar con el proceso de recuperación en casa, tal y como ha podido saber este viernes el programa Espejo Público de Antena 3 por fuentes cercanas al centro médico.

En el ya citado espacio informativo han asegurado que la que fuese vocalista de La Oreja de Van Gogh ha intentado en todo momento pasar desapercibida para estar lo más tranquila posible. Por este motivo, la artista decidió abandonar las instalaciones del hospital a primera hora de la tarde del jueves por una de las puertas traseras, evitando así ser fotografiada por los periodistas que la esperaban en la salida principal.

De la misma manera, uno de los colaboradores de la tertulia social de Atresmedia ha explicado que se había puesto en contacto con la hermana de la intérprete de Rosas, Idoia. La mujer ha dado las gracias por todas las muestras de cariño y los mensajes de preocupación que había recibido en las últimas semanas al mismo tiempo que ha pedido respeto para Amaia y el resto de sus familiares en esta etapa tan delicada de sus vidas.

Los últimos problemas de salud de Amaia Montero

Hay que recordar que en octubre de 2022 la cantante publicó en sus perfiles sociales una preocupante fotografía en blanco y negro en la que aparecía muy triste y con una apariencia casi irreconocible. “Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, era el inquietante texto que acompañaba a la imagen. Unas palabras que crearon desconcierto entre sus fans incondicionales que no tardaron en alarmarse por la salud de su idola.

Tan solo unos días después, la vocalista ingresó en la clínica de Navarra, donde permaneció todo un mes para recuperarse del fuerte cuadro de estrés y ansiedad derivado de los preparativos de su nuevo álbum de estudio. En aquel momento, los médicos le recomendaron un periodo de reposo y desconexión de la vida pública y el trabajo.

Un bache vital en el que la cantante ha encontrado refugio y paz en su familia, su gran apoyo incondicional. Así mismo, Amaia ha estado arropada por sus amigos, algunos de ellos rostros muy conocidos de la industria del entretenimiento, como la también cantante Ana Torroja y su expareja Gonzalo Miró, con el que sigue manteniendo una estrecha relación de amistad.

