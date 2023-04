Luisa Martín y Antonio Molero se reencuentran en '4 estrellas' de TVE

4 estrellas, la nueva ficción cómica de TVE que se emite de lunes a jueves a las 21:50 horas, ha propiciado uno de los encuentros más esperados por los nostálgicos de las series. Luisa Martín y Antonio Molero vuelven a ser pareja en la ficción casi 25 años después de haber trabajado juntos en Médico de familia, donde interpretaron a los inolvidables Poli y Juani. A partir de la semana que viene, los espectadores podrán ver a este peculiar matrimonio formado por el alcalde Arturo Pérez Sañudo, un hombre que se mueve como pez en el agua en todos los tejemanejes de Vera del Rey, y a su esposa Felisa, interpretada por la que fuera protagonista de Servir y proteger, espacio que se despidió de la audiencia a principios de 2023.

Después de ponerse en la piel de la inspectora Miralles, Luisa se une de nuevo a una serie diaria de Televisión Española, aunque esta vez no como protagonista, ya que su personaje tendrá una participación menor en las tramas de la ficción. Además, la actriz no solo se reencontrará con Antonio, ambos volverán a coincidir trabajando a las órdenes de Daniel Écija, creador y productor de Médico de familia, que está también detrás de 4 estrellas.

Junto a ellos también estará Belén Écija, una de las hijas que directivo tuvo con Belén Rueda, quien se incorpora al proyecto para ponerse en la piel de Ainhoa, la nueva jefa de cocina del Hotel Lasierra, una mujer que en su llegada se enfrentará con Luz Romaña (Ana Jara), que aspiraba a ser la nueva chef del establecimiento. "Dar vida a esta chef es un privilegio y compartirlo con un equipazo así más aún", ha indicado la actriz.

La nueva ficción de TVE, que ha sorprendido con su buena acogida aunque retrase el horario de emisión de MasterChef, tiene todas las claves del éxito entre sus ingredientes: enredos familiares, pasiones, traiciones, comedia, drama y una dosis de misterio. 4 Estrellas cuenta la historia de Ricardo Lasierra (Antonio Resines), que muere en extrañas circunstancias cuando su hotel familiar está a punto de recibir la cuarta estrella. Eso sí, antes del fatídico desenlace, el protagonista quiso sacar a la luz toda la verdad sobre su doble vida: Clara (Toni Acosta) también es hija suya. Su llegada a la vida de la familia, coincidiendo con la muerte del personaje, lo pone todo patas arriba.

Durante el entierro de Ricardo el ataúd cae del coche fúnebre y al tratar de cargarlo se produce una nueva sorpresa: el féretro está vacío y su cuerpo no está. Rita (Ana Gracia), a mujer del fallecido, explicará a su familia (Marta, interpretada por Dafne Fernández; y Silvia, a la que da vida Marta Aledo) que su marido se suicidó tirándose desde un puente, pero no sin antes dejar una carta en la que reconocía su cobardía y sus infidelidades Pero no solo eso, ella había urdido un plan con el doctor y el sacerdote del pueblo para hacerlo pasar por un ictus, por lo ahora habrá que iniciar la búsqueda del cuerpo.