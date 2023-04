Blanca Paloma, arropada por sus padres en el concierto de despedida antes de poner rumbo a Eurovisión

Blanca Paloma pone rumbo a Liverpool para su participación en Eurovisión con un acto de despedida organizado en el centro de Madrid (Callao) por RTVE, donde antes de deslumbrar a Europa con su Eaea, ha querido rodearse de varios de sus compañeros del Benidorm Fest para coger energía y arrasar en el festival. Un concierto de despedida que no ha querido perderse Chanel, que le ha deseado mucha suerte, y Beth, que ha aprovechado el momento para presentar el programa Dime, historia de una canción, un documental que muestra cómo la artista recupera el tema que defendió en 2003. "Todo el cariño que me estáis dando me lo llevo a Liverpool y más allá. Para mí la música ha sido desde mi infancia un espacio de libertad y está bien plasmado en esta canción que habla de la mujer que quiero ser y el espacio que quiero ocupar", ha dicho nuestra reprensentante.

Blanca, que estrena este 28 de abril el tema alternativo que presentó al Benidorm Fest, Plumas de nácar, ha sido la encargada de arrancar este concierto, pero no lo ha hecho con Eaea, sino con esta nueva canción (se grabó en una habitación de hotel en Amsterdam) que saldrá en todas las plataformas para todos sus "pichones", tal y como se hacen llamar sus seguidores. Junto a la artista, han actuado en el evento Megara, Aritz Aren, Twin Melody, Famous, José Otero, E'femme y Beth, que ha cantado su Dime en versión acústica y que ha dado un consejo a nuestra representante: "Disfruta, aunque sea un tópico es muy importante. Que todo el ruido externo que genera Eurovisión no pueda decepcionarte, tú a lo tuyo".

Quien tampoco ha querido dejar de mandarle energía y ánimos ha sido Chanel, nuestra representante del año pasado (a la que no ha invitado a actuar en Liverpool por "cuestiones creativas"). "Tengo la sensación preciosa de estar viviendo un deja vu pero en piel ajena. Siento que hoy aquí cierro un círculo", ha dicho la intérprete de Slo Mo, que además ha añadido que "no te hace falta ninguno, lo tienes todo. Súbete ahí haz lo que sabes hacer y enamora a todo el mundo".

"¡Vamos allá la Blanca Paloma!", ha sido el grito que todos los fans han entonado en este evento tan especial en el que nuestra representante se ha despedido. Con su simbolismo, expresividad y el lorquianismo de la canción, nuestra representante para el 67º edición del Festival de la ccanción de Eurovisión es una de las favorita en las casas de apuestas. El Eaea de España estaría dentro de las cinco favoritas para ganar el próximo mes de mayo. Una lista que encabeza desde hace semanas la gran favorita de la edición, la ganadora en Bakú 2012: Loreen con su Tattoo.