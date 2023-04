Ana Obregón recuerda la habitación de hospital en la que vivió el mejor día de su vida y el peor

"Habitación 221. No me lo podía creer, la misma donde nacíste", dice Ana Obregón en el libro El chico de las musarañas, que escribió su hijo Aless Lequio durante su enfermedad y que lamentablemente no pudo acabar al fallecer el 13 de mayo de 2020. La actriz y presentadora reunió todos los textos escritos por su hijo y los plasmó en este libro que ella se ha encargado de completar con su doloroso testimonio.

En el primer capítulo del libro, titulado Puto 23 de marzo, la actriz y presentadora relata cómo su vida cambió para siempre cuando recibió la llamada de su hijo pidiendo ayuda mientras ella se preparaba para ir a la fiesta de fin de rodaje de Paquita Salas, la serie de Los Javis. "Mamá, me muero de dolor, me voy a urgencias", le dijo con un hilo de voz otro lado del teléfono. Esa conversación hizo que se despertara en ella un sexto sentido de que algo no iba nada bien y corrió en su auxilio.

Llegaron al hospital y después de que Aless fuera examinado le dijeron que tenían que operarle porque tenía un absceso. Cuál fue la sorpresa de Ana que al llegar a la habitación de planta se dio cuenta que era la misma en la que había nacido su hijo. "La habitación que más he amado y odiado en mi vida", explica en el libro. En ese mismo cuarto, donde vivió las primeras horas más felices con su bebé en brazos, se enteró de que lo que parecía un simple abceso había resultado ser un tumor maligno de diez centímetros. "Era la misma habitación en la que naciste hace veinticinco años. ¡Qué mierda de broma me estaba jugando el destino! Había juntado cruelmente el día más feliz de mi vida con el peor", lamenta.

Aless Lequio vino al mundo el 23 de junio de 1992 en Madrid. Ana recuerda entonces cómo fue el día de su nacimiento y la primera vez que le vio la carita y se lo pusieron en sus brazos: "Lloramos mucho, tú a grito pelado por entrar en esta vida. yo de emoción por tenerte aquí. Y no dejamos de llorar hasta que te coloqué suavemente junto a mi corazón". "Nunca te lo dije, pero el día que tú nacíste volví a nacer. A lo mejor en realidad no había nacido hasta aquel día que llegaste. Diste a mi vida un significado que hasta entonces no había encontrado", añade.

Nunca habría imaginado que en esa misma habitación 221, un cuarto de siglo después, recibiría, según ella misma cuenta, el golpe más difícil de su vida al enterarse de que su hijo padecía cáncer. Ana Obregón explica aquella noche al mirarse al espejo no reconoció a la mujer que veía, la que estaba enfrente no era ella, sino una mujer que había envejecido diez años de golpe en apenas una hora. Lo que entonces no sabía era que aquel 23 de marzo la vida empezó a detenerse para ella y su hijo Aless.

-El libro de Ana Obregón desvela el 'pacto secreto' que hizo la presentadora con su hijo antes de morir