La curiosa afición de Michelle Jenner que quizá te sorprenda

Michelle Jenner, de 36 años, y Ana Polvorosa, de 35 años, regresan a la televisión con Tú también lo harías, una serie que llegará el próximo 26 de abril a Disney + y que refleja la situación que se vive en un autobús durante un atraco a mano armada. En un momento de esta tensa situación, un misterioso pasajero acaba con la vida de tres ladrones, pero ninguno de los testigos recuerda después su rostro. ¿Dicen la verdad o han hecho un pacto de silencio? La trama sin duda engancha. Mientras que Ana encarna a una de las policías encargadas del caso, Michelle es una de las pasajeras y testigos del crimen. “Pasan muchas cosas, muchas cosas cambian, y el espectador no sabe qué es lo siguiente que va a pasar y está todo el rato en vilo” apuntaba Ana en El Hormiguero. Ambas anuncias sorprendentes giros, inesperados acontecimientos que dejarán con la boca abierta al espectador.

Quizá la misma reacción de asombro tuvieran los espectadores al escuchar a la protagonista de Los hombres de Paco hablando de las aficiones en las que ocupan el tiempo que tienen libre entre proyecto y proyecto. “Me dicen que haces tus propios muebles” comenzaba el presentador Pablo Motos dirigiéndose a Jenner. “Cojo maderas y con mi caladora me hago mis muebles. Una estantería, una mesa… me gusta, me relaja. Me hice la mesa de la televisión y una estantería muy grande donde tengo mis libros. Y también tengo un huerto, en el que ahora me tocaría plantar si me diera tiempo, tomates, pepinos…”. Una ocupación, la del cultivo de alimentos, que también practicó su compañera. “Yo una vez tuve un huerto también, pero hace tiempo ya”.

Las actrices hablaron del peculiar método de trabajo de David Victori, director de la serie, que les pedía que estuvieran siempre metidas en su personaje. “El día que nos conocimos los actores que íbamos a trabajar en la serie no sabíamos quiénes íbamos a estar, nos conocimos en una sala en la que no nos dejaba hablar ni del pasado ni del futuro… Fue una manera muy especial de conectar” recordó Michelle, mientras la protagonista de Aída explicaba que todo lo que hacía el grupo era siempre desde el lado del personaje. Fueron unos días duros porque rodaban de noche, aunque como aseguraron el cineasta supo motivar mucho al equipo.

“Las noches son muy duras. Terminábamos de rodar a las seis de la mañana y nos metíamos en la cama a las siete u ocho de la mañana, aunque al final cogimos un poco esa dinámica y a partir de la segunda semana nos fuimos adaptando, pero los primeros días fueron muy duros” contó Ana. Por su parte Michelle recordó una divertida anécdota en una de las jornadas cuando no encontró un cuarto de baño disponible y tuvo que conformarse con un descampado por el que luego pasaron otras personas del equipo. "Creo que se están enterando ahora. Lo siento. Yo no sabía que iban a entrar por ahí” dijo entre risas.

En Tú también lo harías participan además Ana Wagener, Pablo Molinero, Paco Tous, que ya coincidió con Jenner en la recordada Los hombres de Paco, Chechu Salgado y Mabel del Pozo.