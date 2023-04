Sandra Blázquez, actriz de 'Física o Química', ha sido mamá por primera vez

La actriz Sandra Blázquez ya es mamá. La intérprete de 36 años ha comunicado la feliz noticia a través de su perfil público con una preciosa fotografía en la que aparece a la orilla del mar dando el pecho a su bebé, que no ha revelado si es niño o niña ni su nombre. "Quiero ser eterna para amarte siempre. Me digo sin darme cuenta de que siempre no existe y que lo que existe es el amor tan infinito que nos hace eternos". A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño de su comunidad de seguidores y compañeros de profesión, como Eva Isanta, Kira Miro, Marc Clotet y Xenia Tostado.

Sandra dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación cuando tan solo era una niña. En 1997, apareció por primera vez en televisión en la ficción Al salir de clase. A finales de la década de los 90, también hizo pequeños cameos en distintos episodios de Ana y los siete y Javier ya no vive solo. En 2003, obtuvo un papel secundario en la comedia La vida de Rita, donde tuvo la oportunidad de trabajar con Verónica Forqué y Pepón Nieto. Durante este tiempo, también fue copresentadora de El Club Megatrix, un espacio de entretenimiento infantil.

En 2006, se convirtió en una chica Disney dando vida a Luna en Cambio de Clase. Pero, sin ninguna duda, su gran salto a la fama se produjo en 2009 con Física o Química. En la exitosa serie adolescente la artista interpretaba a Alma, una chica aparentemente dulce que escondía un paso problemático y que acaba encontrando el amor al lado de Álvaro (Àlex Batllori). En 2020, se volvió a reunir con sus compañeros de reparto en Física o Química: el reencuentro. Dos capítulos en los que los espectadores pudieron conocer cómo habían cambiado las vidas de los personajes una década después de abandonar el instituto.

Posteriormente, ha participado en otros proyectos de ficción nacionales como Tierra de lobos, Vive cantando, Servir y proteger, Acacias 38 y el biopic de Rocío Durcal, donde se puso en la piel de Carmen Morales. Sin embargo, su verdadera vocación está lejos de los focos y los sets de rodaje. En el año 2017, fundó Idea Libre, una ONG que opera en Kenia (África) ayudando a que todos los niños y niñas puedan tener acceso a la educación.

En lo referido a su esfera personal, poco se sabe de Sandra. La artista es muy reservada y no ha dado detalles sobre si tiene pareja o si ha decidido vivir la aventura de la maternidad en solitario.

