Jodie Foster y su pareja Alexandra Hedison celebran su noveno aniversario de boda sobre la alfombra roja

Llevan más de una década juntas y aunque nunca han ocultado su amor, Jodie Foster, y su pareja, la fotógrafa Alexandra Hedison, tampoco lo han prodigado, de ahí que cada una de sus apariciones públicas se convierta en todo un acontecimiento. A punto de celebrar su noveno aniversario de boda, pues se dieron el 'sí, quiero' el 20 de abril de 2014, la pareja presumió de su sólida historia de amor sobre la alfombra roja de la Gala del Museo de Arte contemporáneo de Los Ángeles, donde ambas posaron cogidas de la mano.

Muy celosa de su vida privada, la vida sentimental de Jodie Foster siempre fue un misterio y aunque se le adjudicaron romances con actores como Rob Lowe o Julian Sands, lo cierto es que antes de formalizar su relación con Alexandra, mantuvo una historia de amor de más de quince años con la productora Cydney Bernard junto a la que tuvo dos hijos, Charles, de 24 años, y Kit, de 21.

Y aunque este romance llegó a su fin en 2008, tras años especulándose con quien podría ser el supuesto padre de sus hijos, no fue hasta 2013 cuando la protagonista de Taxi Driver decidió hacer pública su homosexualidad cuando recibió el premio Cecil B. DeMille en la 70ª ceremonia de los Globos de Oro. "Creo que tengo una urgente necesidad de decir algo que nunca he sido capaz de decir en público, que me pone un poco nerviosa, aunque quizás no tanto como a mi representante. Lo voy a decir con fuerza y orgullo, ¿vale? Y voy a necesitar vuestro apoyo... Yo... ¡estoy soltera!", bromeó. "Me parto de risa... No, ahora en serio, no estoy bromeando, de verdad, pero casi...Espero que no estéis decepcionados porque este no sea un gran discurso de salida del armario. Hace miles de años que salí del armario, en la Edad de Piedra", afirmaba la actriz.

Tras esta confesión, Foster conocería a Alexandra y un año después se darían el ‘sí, quiero’ en una ceremonia ultrasecreta de la que no trascendieron ningún tipo de detalles, pues ni siquiera se supo previamente que la pareja se había comprometido.

Nacida en Los Ángeles hace 53 años, Hedison mantuvo de 2000 a 2004 una relación sentimental con la presentadora Ellen DeGeneres y hasta hizo sus pinitos como actriz en la serie Melrose Place, sin embargo, lo suyo era estar detrás de las cámaras de ahí que encaminara sus pasos hacia el mundo de la fotografía, pasando de cobrar entre 1.000 y 2.000 euros por sus trabajos, a embolsarse 4.000 y hasta 16.000 euros tras convertirse en la mujer de Foster.

La estrella de Hollywood, por su parte, tras conocer a Alexandra se centró un poco más en su faceta como directora, aunque sin dejar de lado la interpretación, pues el 28 de febrero de 2021, Foster ganó el Globo de Oro a mejor actriz secundaria por su papel en The Mauritanian. Debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, Jodie recibió este premio desde la intimidad de su hogar, junto a Hedison y su cachorro. En aquel momento, la pareja dejó de lado su timidez y compartió un beso en la pantalla antes de que Foster diera su discurso de aceptación.