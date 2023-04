Alejandra Rubio habla por primera vez sobre su relación con Carles Aleñá, futbolista del Getafe

Alejandra Rubio (23) ha roto su silencio y ha explicado cómo es su situación sentimental actual. La influencer ha querido aclarar cuál es la realidad detrás de las fotografías en las que aparecía besándose con el futbolista del Getafe Carles Aleñá. "Que mala suerte que salieran esas imágenes. Fue un beso en la calle y no hemos hecho nada más. Estoy muy agobiada porque no quiero hablar, pero me toca. Estoy en un momento que estoy saliendo y entrando. No quiero etiquetar nada. Este chico no es mi pareja", declaraba en el programa Fiesta donde colabora de manera habitual.

De la misma manera, la nieta de María Teresa Campos ha pedido el máximo respeto para el deportista, ya que este intenta que su vida personal esté siempre en un discreto segundo plano. "Él no tiene nada que ver con esto. No pertenece a este mundo y no sé si es perjudicial para su profesión". Igualmente, especificaba que el centrocampista está un tanto abrumado por la repercusión mediática, pero no se ha enfadado en ningún momento. "No está molesto, pero se ha visto envuelto en una situación en la que no había estado nunca".

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, la hija de Terelu Campos puso punto y final a su noviazgo con Carlos Agüera con el que llevaba un año viviendo. Por aquel entonces, Alejandra explicó que los motivos de la ruptura fueron la distancia, puesto que su chico vivía en Málaga y ella en Madrid, y la forma tan diferente que cada uno tenía de entender la vida. A pesar de que su ilusión no prosperó, la relación acabó en buenos términos. "Nos queremos mucho y somos buenos amigos. He sido muy feliz con él".

Por ello, la sobrina de Carmen Borrego ha confesado que ahora no piensa en amores serios. Además, ha asegurado que está muy centrada en sus estudios de Arte Dramático y sus proyectos profesionales. Siguiendo la estela laboral de su abuela, su madre y su tía, la joven es tertuliana en varios programas de Telecinco, como Fiesta, Supervivientes y El Debate de la Isla de las Tentaciones. Así mismo, tiene una columna semanal en el diario ABC en la que entrevista a jóvenes emprendedores.

¿Quién es Carles Aleñá?

Carles Aleñá tiene 25 años y es natural de Mataró (Barcelona). Jugó durante varias temporadas en el Fútbol Club Barcelona y actualmente milita en las filas del Getafe. Hace tres años, tuvo un hijo llamado Luca con Ingrid Gaixas, con la que rompió después de ocho años de relación.

