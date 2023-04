Fallece a los 47 años el director Bernardo Moll, autor del documental 'La historia de Jan' sobre su hijo con síndrome de Down Sergio Peris-Mencheta se ha despedido con mucha tristeza de su amigo que no pudo culminar su último proyecto, basado la obra 'Una noche sin luna', en la que Juan Diego Botto era el protagonista

Tristeza y dolor en el mundo del cine por la muerte del cineasta Bernardo Moll a los 47 años . El autor del documental La historia de Jan, que conmovió a todo al exponer las vivencias de su hijo con síndrome de Down, ha fallecido en Madrid, según confirmó la productora teatral, Barco Pirata. El director, víctima de un cáncer, no pudo culminar su último proyecto, basado la obra Una noche sin luna, en la que Juan Diego Botto era el protagonista y se metía en la piel de Federico García Lorca.

El artista argentino ha querido mandarle un emotivo mensaje de despedida al autor de su obra. "Ayer moría un amigo, un gran documentalista y una persona bella. Un abrazo para su mujer Mónica y su hijo Jan". El director de En los márgeneres, película protagonizada por Penélope Cruz, recomendaba a todos los que no hubiera visto una de sus obras más célebres, La historia de Jan, un relato que rodó durante seis años sobre su hijo con sindrome de Down y que está disponible en plataformas como RTVE Play, Filmin y Prime Video. "Si no habéis visto el documental, haceos un favor y vedla. Es una película preciosa hecha por alguien que fue un precioso ser humano. Que la tierra te sea leve amigo", le dedicaba Botto

El dolor de Sergio Peris-Mencheta

Bernardo Moll fue despedido por centenares de amigos y seres queridos en el Tanatorio de San Isidro en Madrid. El director Sergio Peris-Mencheta, que saltó a la popularidad hace 25 años por la serie Al salir de clase, le excribía una última carta con inmenso dolor . "Querido amigo, lo has peleado durante años. Siempre con una sonrisa. Siempre con esperanza....Hemos celebrado las buenas noticias, y te he llorado las malas… ¡y eras tú el que me consolaba! “Tranquilo, Sergio, que no te vas a quedar sin amigo, que lo voy a pelear, que esta pelea la gano”....El lunes tuve la oportunidad de despedirme de ti. De darnos chopocientos abrazos, de cerrar nuestra historia en el plano físico... Como te dije, “aunque te vayas, amigo, aquí te quedas". Te pensaré a menudo, Nano, tratando de no echarte de menos. Sencillamente te tendré en cuenta, amigo".

La actriz Mónica Vic, esposa del cineasta fallecido, respondía a sus emotivas palabras: "Me emociona leerte Peris-Mencheta. Que suerte habéis tenido de teneros". El cineasta y su mujer pasaron seis años filmando la vida de su hijo, que nació el 4 de noviembre de 2009 con un diagnóstico inesperado y temido como es el síndrome de Down. Tanto él como su esposa quisieron normalizar su situación para aquellos que se enfrentan a la misma situación y le invaden los mismos miedos y dudas que ellos sintieron en un primer momento.

"Hay mucho miedo a lo desconocido. Yo he visto cómo la gente mira a Jan, muchas veces con pena, y eso que él no tiene excesivos rasgos. Me gustaría que la película sirviera para que el público vea que no pasa nada, que le puede ocurrir a cualquiera y que se trata de una historia de superación y de aceptación", contaba entonces a la agencia Efe. El filme se estrenó en los cines y obtuvo una nominación en la categoría de mejor documental en los Premios Forqué y en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. Moll trabajó en cinco largometrajes y más de 20 cortometrajes, entre ellos Amarradas, de Carmen Córdoba, Lo Efímero y El niño que quería volar, de Jorge Muriel, que fueron nominados a los premios Goya.