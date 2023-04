Ana Obregón aparecerá en 'El Hormiguero' tras anunciar en ¡HOLA! el nacimiento de su nieta

Ana Obregón y el reciente nacimiento de su nieta sigue suscitando una gran expectación y anoche fue uno de los temas que se comentaron en la tertulia de El Hormiguero. Juan del Val desveló una divertida anécdota que sucedió antes de volar a Nueva York con Nuria Roca en Semana Santa. "Yo pasé unas vacaciones un poquito inquieto... En el avión me dice Nuria: '¿Sabes una cosa? A mí esto de Ana Obregón me ha abierto una puerta", recordó el escritor entre risas. "A ver, estaba leyendo el ¡HOLA! y era una broma, estaba comentando lo que estaba viendo, ya está, no se me pasó nada por la cabeza", respondió la presentadora sin parar de reír, sobre todo, cuando sus compañeros le preguntaron si lo que quería era ser madre o abuela.

Tras este comentario, debatieron con más seriedad sobre el tema y Pablo Motos aprovechó ese momento para anunciar una gran exclusiva. "Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón tal y como van las cosas. La hemos invitado al programa y ha dicho que sí, creo, puede cambiar de opinión. Es una gestión que la haces y te dicen que sí, luego puede ser que no, pero creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla", aseguró, una noticia que sorprendió a los colaboradores y provocó los aplausos del público.

La actriz y presentadora, que todavía se encuentra en Miami con la pequeña Ana Sandra, ha acudido dos veces a El Hormiguero en varias ocasiones. La última fue en marzo de 2016, cuando asistió para presentar Sofocos Plus, la obra que estaba representando en el emblemático teatro de La Latina, de Madrid.

La primera fue en septiembre de 2014. Aquella noche, contó su experiencia en Estados Unidos, donde estaba presentando un programa integramente en inglés y rodando dos películas simultáneamente. Ana revolucionó el plató con sus anécdotas, ya que no tuvo reparos en confesar que fue detenida por la policía estadounidense al ser confundida con una prostituta cuando iba así caraterizada a un casting. "Me detuvieron por lo que no soy, sino por lo que parecía. Iba a un casting en el que por fin había un personaje que podía ser para una europea, y era el de prostituta. Entonces me puse falda rollo cinturón, rollo Pretty Woman y según iba por Sunset Boulevard me para un coche y me dice ¿cuánto? Y digo ¿cómo? ¡Por Dios! De repente sigo andando, y me para un coche de policía y me dice: 'No puedes trabajar aquí'. Y digo: '¿Trabajar? Que voy a un casting, que soy actriz'. Y me dice: 'Ya eso decís todas, venga para...'. Y me metieron en el talego. Acabé en Beverly Hills y encima no me dieron el papel". Asímismo, comentó la anécdota de cómo conoció a Steven Spielberg en Estados Unidos y terminó "haciéndole una paella repugnante" en Malibú, y cómo se coló en los Oscar y se hizo amiga de Stevie Wonder.

Ana Obregón también ha sido invitada a La Resistencia por Broncano, pero todavía no ha confirmado si irá o no al programa. Lo que sí sabemos es que una de sus primeras apariciones públicas será para presentar El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ha terminado ella misma. "En él cuento cómo ha sido todo el proceso y todo lo que se recaude será para la fundación de Aless. Tengo muchas esperanzas en que sea un éxito", explicó la actriz en la revista ¡HOLA!.

Loading the player...

La emotiva carta de Ana Obregón a su hijo Aless tras presentar en ¡HOLA! a su nieta