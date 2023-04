David Callejo, el médico que triunfa como 'influencer', se casa con la periodista Eva Rojas

¡Nos vamos de boda! El médico David Callejo y la periodista Eva Rojas se han prometido en Semana Santa. Tras más de un año juntos, la pareja ha dedicido dar un paso más en su relación. "Pues sí, he hincado rodilla. Quiero pensar que el secreto para que haya dicho que sí es que hinco las dos con frecuencia. ¡Nos casamos!", ha publicado el anestesista pediátrico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La futura novia también se ha pronunciado, compartiendo con todos sus seguidores los dos anillos que su pareja le ha reglado. "Por si no habíais tenido suficiente esta semana con el Obregón-gate, vamos nosotros y nos casamos. Lo siguiente es hablarlo con Rosalía para no pisarnos las fechas", ha comentado.

La pedida tuvo lugar en StreetXO, el restaurante de David Muñoz y Cristina Pedroche, de ahí que una de las primeras en felicitarles haya sido la presentadora. "Enhorabuena, pareja. Croquetas para todos", ha escrito entre risas. La divulgadora científica Marián García, conocida en redes como Boticaria García, también se ha alegrado por la noticia de este joven médico que se hizo muy popular durante la pandemia gracias a sus sencillas explicaciones sobre cómo actuar ante el covid.

Desde ese momento, David Callejo comenzó a colaborar con diferentes programas de televisión; publicó un libro y fue reconocido por la revista Forbes como uno de los 100 mejores Influencers de 2021. Ahora tiene un podcats semanal con su novia llamado ¿Ciencia o evidencia? en el que resuelve dudas médicas de lo más variadas. Pese a ello, a sus 32 años se considera primero médico y después divulgador, ya que tiene una amplia carrera como especialista en Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor.

Eva Rojas, por su parte, es natural de Logroño y se considera "perioartista", ya que estudio Ciencias de la Información y Bellas Artes. Ha trabajado en diversos medios de comunicación como El Mundo, El País o laSexta; fue reportera de Viajeros, uno de los programas de mayor éxito de Cuatro; y también la vimos al frente de La isla del héroe, el espacio más visto del canal infantil Boing. La periodista, de 32 años, tiene claro que David es el amor de su vida. "Es definitivamente mi persona. O quizás, mi persona definitiva", aseguró tras disfrutar de un increíble viaje a Kenia con él.

