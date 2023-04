Pablo López y su novia, Laura Rubio: pareja sorpresa en la Madrugá sevillana

La ciudad de Sevilla ha acogido en sus calles una de las citas más esperadas para todos los amantes de la Semana Santa: la procesión de La Madrugá, que tiene lugar en la noche del Jueves Santo al Viernes Santo. Miles de fieles han recorrido la capital hispalense para acompañar a las seis cofradías participantes en su largo recorrido. Devotos entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos como Pablo López (39) y su novia, la también cantante Laura Rubio (30).

Dados de la mano y vestidos completamente de negro, el intérprete de Tu enemigo y su chica han disfrutado de esta solemne tradición junto a la familia Alba en el Palacio de Dueñas como invitados de Narcís Rebollo, marido de Eugenia Martínez de Irujo. Hay que recordar que el artista andaluz y el presidente de Universal Music en España trabajan juntos y han acabado forjando una bonita amistad que va más allá de lo profesional.

Pablo y Laura suelen ser muy reservados en lo referido a su esfera privada, no suben fotografías juntos en sus perfiles sociales ni hacen posados en photocalls, pero, ya no se esconden, y, poco a poco, van dando pequeños pasos que afianzan su discreta historia de amor que comenzó en el año 2017, durante la quinta edición de La Voz, donde él ejercía como coach y ella se presentó como concursante.

Laura, que anteriormente trabajaba como dependienta en una tienda de fruta, cautivó al jurado del talent show nada más entonar las primeras notas de la canción You are so beautiful, de Joe Cocker. La joven tenía la posibilidad de unirse al equipo de Juanes, Manuel Carrasco, Malú o Pablo López, por el que finalmente se decantó, ya que ambos son de Málaga y sintió una afinidad especial con su paisano. "Laura tú eras de Málaga, ahora eres del mundo y quiero que lo recorras conmigo", declaraba con admiración el exparticipante de Operación Triunfo cuando Laura expresó el deseo de formar parte de su grupo.

Tras su exitoso paso por la televisión, llegó a ser semifinalista, Laura y Pablo empezaron a ser amigos, e, incluso, en el 2019, la vocalista formó parte del reducido grupo de personas que acompañó al cantante en un viaje por Estados Unidos. Una química innegable que fue a más, así lo demostraban las imágenes que la revista ¡HOLA! publicó en exclusiva a comienzos de 2021 en las que la pareja aparecía besándose en el Santiago Bernabéu durante un partido entre el Real Madrid y el Shajtar Donetsk.

