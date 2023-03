¡Entre toboganes! La divertida tarde en el parque de Jennifer Lawrence con su marido y su hijo Cly

¡Felicidad en estado puro! Eso es lo que desprenden las alegres imágenes de Jennifer Lawrence (32) y su marido Cooke Maroney paseando por un parque de Nueva York con su pequeño Cy (1), que recibió ese nombre en honor al pintor Cy Twombl, uno de los artistas favoritos del esposo de la intérprete que es galerista de arte. Para esta divertida jornada entre toboganes y columpios, la actriz ha optado por un look muy cómodo y favorecedor compuesto por unos vaqueros de pierna ancha, un jersey negro de cuello alto, abrigo de paño, sneakers, gafas de sol y maxibolso.

No cabe duda de que el niño, que nació en febrero de 2022, es todo un regalo para sus entregados padres. Sin embargo, la maternidad no ha sido un camino del todo sencillo para la intéprete, que, en una entrevista con la edición estadounidense de la revista Vogue, revelaba que antes de convértirse madre sufrió dos abortos espontáneos. La primera vez sucedió cuando tan solo tenía 20 años y la ganadora del Oscar se encontraba sola en Montreal (Canadá). Aunque por su juventud no se planteaba tener un hijo en ese instante, la vivencia fue realmente impactante para ella.

La segunda vez fue en 2020, en pleno rodaje de Don't Look Up, cuando ya buscaba ampliar su familia. Dos experiencias delicadas que no puedo olvidar durante su tercer embarazo, porque, a pesar de que no sufrió ningún tipo de complicación, los miedos del pasado permanecían en su mente.

Sin embargo, cualquier tipo de duda se disipó cuando vió la cara de su hijo. "La mañana en la que di a luz, sentí que mi vida había comenzado de nuevo. Me quedé mirándolo y supe que me había enamorado", confesaba en la ya citada conversación. Además, explicaba que había desarrollado un instinto protector por los bebés. Quién sabe si ese bonito sentimiento le llevará en un futuro a dar la bienvenida a su hogar a un nuevo integrante.

Jennifer Lawernce compagina su dulce momento personal con sus proyectos laborales. Después de un tiempo apartada del mundo de la actuación para centrarse en su faceta como madre, la estrella de Los juegos del hambre vuelve a la gran pantalla con Hazme el favor, una comedia romántica dirigida por Gene Stupnitsky. En esta cinta, la actriz se pondrá en la piel de Maddie, una chica un tanto alocada que, tras una mala racha económica, acepta un peculiar trabajo: ser la novia por encargo de Percy (Andrew Barth Feldam), un adolescente muy tímido cuyos padres quieran que salga del cascarón y viva las aventuras propias de la adolescencia. Enredos y risas aseguradas en este largometraje que llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo 23 de junio.

