¿Quién es quién en 'No mires arriba', la película de la que todo el mundo habla?

Estos días en los que todos el mundo intenta no infectarse y poder celebrar con sus familiares y seres queridos, los planes de quedarse en casa parecen los que más triunfan. Tanto es así que el último gran estreno de Netflix ha conseguido incluso revertir la atención de los cines a solo unos días de que se celebren los Globos de Oro: hablamos de No mires arriba, película dirigida por Adam McKay y con el reparto más prestigioso que podría haber existido, en el que además han trabajado con un "10 o 15% de improvisación", según ha asegurado el propio cineasta. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence encabezan la trama, pero el resto del elenco no se queda corto: Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ariana Grande...

La sinopsis

No mires arriba cuenta la historia de dos científicos mediocres que descubren por casualidad un cometa de entre 5 y 10 kilómetros de diámetro que se dirige hacia la Tierra. Ante tan alarmante información deciden ponerse en contacto con la NASA y con otras autoridades para contrastar datos y alertar a la población, aunque nada ocurre como ellos imaginaban, por lo que su vida da un vuelco. Solo tienen seis meses para cambiar la trayectoria del proyectil ya que, si no lo consiguen, se traduciría en una extinción masiva.

A pesar de que esta sinopsis pueda hacer parecer a este filme, dirigido por Adam McKay y disponible en Netflix, un thriller o una película de acción, lo cierto es que no es nada más alejado de ese concepto. Como es habitual para este director, se trata más bien de una crítica de la sociedad vista desde el punto de vista cómico y satírico, al igual que ya hizo previamente con La gran apuesta, El vicio del poder o Los otros dos. Además, más recientemente también ha participado como realizador o como productor en otros proyectos como Succession o Las estafadoras de Wall Street.

El elenco

Leonardo DiCaprio es el doctor Randall Mindy. El intérprete, que recibió su primer Oscar en 2016 por El Renacido, ha cambiado del registro al que nos tiene acostumbrados para meterse en el papel de un astrónomo tímido, con ansiedad, guapo sin saberlo y que toma medicación a diario para mantenerse a flote. Su personaje es el principal protagonista del filme, aunque es quizás de los que tengan menos diálogo, y ha sido nominado a los Globo de Oro por su interpretación.

Jennifer Lawrence es Kate Dibiasky, la doctoranda que ve por primera vez el cometa y, por tanto, quien le pone nombre. Nerviosa y explosiva, esta científica acompaña al doctor Randall Mindy, que supervisa su doctorado, en sus intentos de conseguir la atención del público sin saber que la opinión pública no está dispuesta a escuchar. También está nominada al Globo de Oro por este papel, que ha supuesto su vuelta al cine después de dos años apartada de Hollywood.

Meryl Streep es la presidente Orlean, dirigente de los Estados Unidos y principal responsable de la seguridad (también interestelar) de los ciudadanos americanos, aunque previamente fue estrella de un reality. Según los cálculos de los científicos, el cometa impactará en la costa del continente y acabará con la población mundial, por lo que la política debe actuar lo antes posible. La oscarizada actriz da vida a una caricaturesca dirigente populista, irreverente y egoísta, a la que rodean los escándalos.

Jonah Hill es Jason Orlean, hijo de la Presidenta y jefe de su Gabinete, siempre pendiente de su madre y de su campaña. El actor, nominado al Oscar, improvisó durante muchas de sus escenas, tal y como contó Adam McKay en una entrevista con Variety.

Cate Blanchett es Brie Evantee, una presentadora televisiva que tiene mucha influencia, hasta tal punto que bromea sobre las relaciones que ha mantenido con expresidentes y participando en reuniones gubernamentales. La oscarizada actriz no tiene miedo en interpretar un papel que, como el de Meryl Streep, juega con la delicada línea entre la seriedad y el ridículo.

Mark Rylance es Peter Isherwell, un gurú tecnológico con fans de todas las edades que planea cambiar la manera en la que interactúan los humanos con la tecnología. Al más puro estilo Steve Jobs o Elon Musk, sus ideas no dejan a nadie indiferente.

Además de estos personajes principales, el filme cuenta también con Ariana Grande haciendo el papel que mejor sabe hacer, el de estrella del pop internacional; a Timothée Chalamet haciendo de joven rebelde; a Rob Morgan como uno de los científicos de la NASA y al cantante Kid Cudi como el músico y novio del personaje de Ariana Grande. El reparto lo completan otras estrellas con papeles menores como Paul Guilfoyle, Tyler Perry o Liev Schreiber.

El impacto que ha tenido

En cuestión de días, No mires arriba se ha posicionado como uno de los títulos más vistos en Netflix en el mes de diciembre. Algunos critican y otros halagan, pero a nadie le deja indiferente este guion con intención de criticar la falta de acción política ante amenazas como el cambio climático y que, sin embargo, tras dos años de pandemia también parece resonar en otros aspectos. Su presupuesto, de más de 66 millones de euros, no puede quedarse sin mencionar, sobre todo teniendo en cuenta que se estrenó primero en cines y llegó a Netflix solo unos días después. Esta estrategia de la plataforma no tiene más intención que incluir a sus películas en las galas de premios, y no tanto para ganar dinero en taquilla, pero sin duda impacta la cifra de ganacias que se conoce hasta el momento, que no llega al millón.

