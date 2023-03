DUBAI WORLD CUP 2023 y sus reconocidos STYLE STAKES adquieren otro nivel: elegante, exquisito e internacional

Las carreras de caballos y la moda siempre han ido de la mano, y la Copa del Mundo de Dubái no es una excepción. Aunque la edición de este año por primera vez transcurría durante el Ramadán, muchos no quisieron perderse la cita anual con el estilo. Invitados de todo el mundo se daban cita en los Style Stake Arena. Japón, cómo no, estuvo altamente representado, con su delicada elegancia y saber estar; Inglaterra, la cuna del estilo en las carreras; Australia, la originalidad en las carreras; India, el color y la energía de su estilo y Middle East con su elegancia y sutileza. Italia, Polonia, España, Irlanda, Francia, China, África,.. con total seguridad podemos afirmar que Dubái World Cup y los Style Stakes son, sin duda, los premios más internacionales del mundo.

Dando la bienvenida a una nueva categoría, Mejor atuendo tradicional, el Style Stakes 2023 vió algunas de las últimas tendencias exhibidas en la glamurosa arena del hipódromo de Meydan. The Style Stakes fue presentado por las conocidas estrellas de ARN Radio Tom Urquhart y Maz Hakim y está patrocinado por Emaar, Dorota Goldpoint y Ascots & Chapels y en colaboración con Hats and Horses. El panel de jueces expertos estuvo compuesto por Dorota Goldpoint, diseñadora y propietaria de la marca de lujo Dorota Goldpoint, Gary Sweeney, director de marca y estilo Ascots & Chapels, la presentadora de televisión Dareen Al Tamimy, y la conocida sombrerera Evelyn McDermott.

Todos ellos, al cruzar el precioso arco de los Style Stakes Arena podían conocer de cerca los colaboradores del evento: ASCOTS&CHAPELS representaban al hombre y la tradición – un estilo que Dubái World Cup está transmitiendo, diferenciándose del resto del mundo con su propio Dress Code. Gary Sweeney también juez del certamen y patrocinador del evento, compartía su visión de qué es la elegancia y el estilo en Dubái: "Hoy en día, romper las reglas con estilo está bien, el estilo es muy abierto y fluido. Puedes jugar con el color y las texturas y usar cosas que no podías en el pasado. El atuendo del día de la carrera ahora puede ser tu mejor blazer, una camisa y una corbata, o un elegante traje".

Dorota Goldpoint trasladó los tesoros de Polonia a Dubái: preciosos vestidos de reinas históricas lucidos por modelos y por ella misma, juez de la competición para los mejores looks. Dorota, una mujer que defiende con firmeza los valores femeninos, es reconocida por vestir habitualmente a la primera dama de Polonia Agata Kornhauser-Duda y estaba feliz de formar parte del jurado en esta edición donde se ha elevado el estilo y la apuesta por dar visibilidad internacional al evento.

La emoción de los eventos en las carreras de caballos siempre es un gran aliado para diseñadoras de sombreros y marcas de moda. Vestirse para las carreras, en las fechas especiales del calendario de la competición, es un MUST. Ayer sábado, descender al hipódromo de Meydan luciendo looks que captaron la atención de cámaras y periodistas añadía motivación al encuentro. Los tocados son una gran parte de la moda de las carreras de caballos, y van desde sofisticados hasta diseños que desafían la gravedad. Estos eventos altamente sociales son una oportunidad perfecta para lucir un sombrero o fascinator, porque "no todos los días podemos usarlos", dice la sombrerera Evelyn McDermott, irlandesa afincada en Dubái que también formaba parte del jurado.

Los premios para los mejores 5 afortunados de las 5 categorías (sombrero más creativo, mejor outfit local, mejor pareja, mejor look masculino y mejor look femenino) eran muy motivantes incluso para los que no se habían planteado participar. Un total de casi 300.000AED repartidos en: Sombrero más creativo (48.000aed); Mejor outfit tradicional (52.000AED); Mejor look masculino (45.000AED); Mejor look pareja (54.000AED); Mejor look femenino (100.000AED). Los principales sponsors de estos premios fueron Emaar, Ascotr&Chapels y Dorota Goldpoint pero también muchos otros sponsors que aportaron espectaculares premios como Kilometre Paris.

Restaurantes como Tabú, Atmosphere, Fogo de Chao, calzado de Menorca dándose a conocer por el mundo como Castell Avarcas, o la exclusiva y preciosa firma de moda modest, de la diseñadora Hashimi, la sostenible firma Gosphonia, Bolsos de Riccky Menorca, entre muchos otros premiaron la creatividad y el estilo de los asistentes. El toque final a la internacionalización lo daba el zapato gigante de SJ. Parker gentileza de Times Square y el photocall de HOLA/HELLO, situados en la entrada, daban la bienvenida a los asistentes a esta exitosa celebración de la Dubái World Cup .

Ariadna Vilalta, fundadora de Hats&Horses. “Una de las motivaciones principales de Hats&Horses al nacer era devolver las ganas y la ilusión de vestirse bien, de tener esa “excusa” para ir con amigos, con pareja, con la familia… a un evento donde sabes que el objetivo es disfrutr y que, además, lo puedes hacer luciendo esos outfits que te gustan y que seguramente, no tienes muchas ocasiones de llevar. Hats&Horses es aire libre, deporte, buena comida, amigos, … pero también saber estar, elegancia y un toque de locura para lucir sombreros que te encantan y te permiten soñar por un día. ¿Dónde más podemos encontrar este mix tan perfecto?”. Hats&Horses tiene otra cita pronto, 27 de Mayo en Menorca, la isla que vio nacer el evento.