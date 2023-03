La emotiva despedida de Roberto Leal a Orestes y Rafa en su gran día: 'No son concursantes, esto va más allá' El presentador de 'Pasapalabra' ha recordado los mejores momentos que ha vivido junto a los dos aspirantes al mayor bote de la historia

Loading the player...

Hoy es un día histórico en Pasapalabra y en la televisión española. A falta de unas horas para saber si el ganador del bote de más de 2 millones de euros es Orestes Barbero o Rafa Castaño, Roberto Leal les ha dedicado unas emocionantes palabras. Lo ha hecho en su perfil social, donde ha publicado un vídeo en el que ha recordado algunos de los momentos más divertidos que ha vivido junto a ellos en el último año. "No son dos concursantes, esto va más allá. Son dos amigos, dos genios, dos personas que durante cientos de programas nos han emocionado. Nos han hecho reír, cantar, acertar y fallar con ellos y, sobre todo, nos han acompañado", ha escrito bajo las imágenes. El presentador de Alcalá de Guadaíra, de 43 años, se prepara para cerrar un ciclo en el que entregará el premio más alto de los 23 años de historia del programa. "Hoy decimos hasta siempre a Rafa y a Orestes, a Orestes y a Rafa. No sabéis lo que os vamos a echar de menos. Gracias por tanto, por vuestra ayuda, por vuestros chistes, vuestras versiones en inglés, vuestro trabajo delante y detrás de las cámaras. Sois familia y aquí se os quiere, y mucho", ha agregado, al tiempo que ha concluido su adiós recordando a ambos que Pasapalabra siempre será su casa. ¡Pulsa el play y no te pierdas los instantes favoritos de Roberto Leal!

Pasapalabra cumple 500 programas en Antena 3 triunfando en las tardes televisivas

¿Quién es quién? Roberto Leal nos presenta a su ‘doble’ argentino