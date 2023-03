La aplaudida respuesta de Ashley Graham tras su polémica entrevista a Hugh Grant

Un año más, la gala de los Oscar estuvo llena de anécdotas que han dado mucho que hablar. Además de la emoción y lágrimas de los ganadores, algunas reacciones inesperadas y los vestidazos que lucieron las celebrities, los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood no han estado exentos de polémica. En concreto nos referimos al vídeo viral que protagonizaron Hugh Grant y Ashley Graham en la alfombra dorada.

La modelo estadounidense, de 34 años, fue la encargada de entrevistar a las estrellas cuando llegaban al Teatro Dolby de Los Ángeles y, cuando fue el turno del protagonista de Notting Hill, resultó de lo más incómodo. El actor británico, de 62 años, estaba muy poco hablador y se mostró bastante escueto en sus respuestas, por lo que ha recibido una oleada de críticas.

La mayoría se ha posicionado a favor de Ashley, mandándole muchos mensajes de apoyo y de cariño, además de alabar la actitud tan correcta que tuvo en todo momento, aunque evidentemente se notó que no fue agradable para ella. Ahora que han pasado unas horas, la top se ha pronunciado al respecto y ha hecho sus primeras declaraciones al portal de noticias TMZ. Al ser preguntada por lo sucedido, Graham ha contado el consejo que le dio su madre cuando se viera en una situación así y es responder siempre con "amabilidad".

¿Qué es lo que sucedió?

Parece que al actor no le hizo especial ilusión que le entrevistaran en la alfombra dorada. Sus gestos hablaban por sí solos y sus respuestas fueron muy cortantes, como por ejemplo cuando Ashley le preguntó que quién quería que se llevara el Oscar y Grant se limitó a decir: "Nadie en particular". La tensión aumentó después.

Cambiando de tema, la top le preguntó cómo había sido la experiencia de rodar Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion: "Me encantó la película, me pareció increíble. ¿Fue divertido grabar un proyecto así?". El actor se quedó muy sorprendido y le dijo: "Bueno, casi no salgo. Creo que aparezco tres segundos". "Sí, pero aún así apareces y seguro que lo pasaste bien, ¿no?". "Casi", dijo poniendo un gesto serio. La top decidió entonces terminar la entrevista con un: "Muchas gracias, ha sido genial hablar contigo".

A pesar de todo, la modelo estaba feliz de estar en los Oscar y no quiso que nada ni nadie empañara la noche tan especial que estaba viviendo. Para posar ante los fotógrafos en la alfombra dorada, Ashley lució un atrevido vestido negro de Alberta Ferretti, pero para la fiesta posterior que organizó Vanity Fair, cambió totalmente de look, decantándose por un vestido drapeado de seda roja combinado con ropa interior de satén negro de Dolce & Gabbana.

Graham disfrutó de la velada con muchos amigos y posó así de cariñosa con su marido, el director de cine y fotografía Justin Ervin. La pareja está viviendo una de las etapas más dulces de su vida y no pueden estar más felices con su familia numerosa. En enero de 2022 vinieron al mundo sus gemelos, Malachi y Roman, que sumaron a Isaac, que ya tiene tres años. "Todavía no puedo creer que tenga tres hijos", escribió en sus redes junto a un emoticono al que le explota la cabeza.