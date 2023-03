Yana Olina, el gran apoyo de David Bustamante en la despedida a su abuela

David Bustamante no atraviesa uno de sus mejores momentos personales pues ha tenido que decir adiós a una de las personas más queridas de su vida. El intérprete ha despedido a su abuela en su tierra natal, Cantabria, acompañado por su familia y por Yana Olina, su pareja, que no se ha separado de su lado. En el tanatorio donde se dio el último adiós a Isabel, así se llamaba la abuela del intérprete, se le pudo ver con el gesto serio y el rostro cubierto por unas gafas de sol. Con él estaba la bailarina y también el resto de su familia, su padre y hermanos, que recibieron el cariño de quienes se acercaron para confortarles.

Yana, de 35 años, es uno de los grandes apoyos del artista, con quien mantiene una estable relación desde hace ya casi cinco años. A finales del pasado año, el cántabro, de 40 años, compartía una romántica imagen con su novia durante un viaje a París y dejaba claro lo enamorado que está. “Recordando un viaje maravilloso, con una foto increíble, amore mio” escribía.

A pesar de que están en un buen momento como pareja, por el momento no han pensado en dar un paso más. "Ahora no pienso en volver a ser padre, las cosas llegan de manera natural. Estoy muy feliz y contento como estoy. Además, Yana es jovencísima", declaró en¡HOLA! En 2021. Los dos están volcados en el trabajo y en seguir coleccionando momentos juntos. "Es superfácil estar con Yana. Estoy muy tranquilo y me da una paz inmensa. Yo soy impulsivo y me enfado fácilmente, pero ella se ríe y, sin decir nada, se me pasa. No tenemos muchas discusiones, y cuando las hay, muchas veces le tengo que dar la razón", añadió.

El artista y su abuela estaban muy unidos como quedó reflejado en un clip que compartió David en el que le cantaba. “Aquí, sin saberlo, me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre… hoy estoy roto de dolor. Eras la bondad personificada. ¡Te amo Güela! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón. Descansa en Paz que bien te lo has ganado”. Las muestras de apoyo se multiplicaron de parte de los amigos del artista, como Gisela y Lola Lolita. También Paula Echevarría, exmujer de David, le dedicó un sentido recuerdo. “Una de las mejores personas que he conocido en mi vida” aseguró.