La estrella de 'Juego de tronos', Natalie Dormer, se casa con 'el vikingo' David Oakes en una ceremonia secreta

Lo que ha unido la ficción, que no lo separe nadie. Natalie Dormer, de 41 años, quien daba vida a la reina Margaery Tyrell en Juego de Tronos y David Oaker,de 39, quien interpreta a Earl Godwin en la serie Vikingos: Valhalla, se han casado en secreto, poniendo así el broche de oro a una relación que comenzó en 2019 cuando ambos se enamoraron perdidamente mientras trabajaban juntos en la representación de la obra teatral West End Venus en Londres.

La pareja, que se convirtieron en padres de una niña en enero de 2021 para sorpresa de sus seguidores que ignoraban que la actriz estuviera embarazada, contrajeron matrimonio en una boda civil celebrada hace tres semanas en el condado de Somerset, en el Reino Unido, ante un reducido número de invitados.

La pareja, que siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad, no quiso hacerlo público en aquel momento, sin embargo ahora que la noticia ha trascendido, el actor ha confirmado su matrimonio admitiendo que "ambos no podrían estar más felices".

Tras darse el ‘sí,quiero’, los recién casados y sus invitados se trasladaron a un lugar conocido como 'Roth Bar & Grill' en Bruton donde brindaron por su matrimonio en compañía de su círculo más cercano. "Natalie y David mantuvieron la boda muy discreta, no querían que fuera una gran fiesta, aunque, la verdad, es que fue un dia inolvidable" ha señalado una fuente al diario británico Daily Mail. "Solo querían compartir el momento con un grupo selecto de personas, ya que son muy reservadas. Pero fue una ceremonia hermosa" añadía dicha fuente.

Antes de contraer matrimonio con el atractivo vikingo, Natalie estuvo comprometida con el director Antony Byrne, pero la pareja puso fin a su relación en 2018 tras salir juntos durante más de 11 años. El motivo del distanciamiento, tal y como dio a conocer la actriz un tiempo después se produjo poco después de que ambos coescribieran su thriller In Darkness, algo que provocó muchas discusiones entre ellos.

Natalie, que como hemos mencionado anteriormente interpretó a Margaery Tyrell en la exitosa serie de HBO,siempre ha bromeado con la idea de haberse convertido en madre durante la pandemia, pues como señaló en su momento no había mucho más que hacer. “'Es lo perfecto para hacer durante una pandemia, quedarse embarazada y tener un bebé” admitía la actriz. "Siento que soy un poco cliché. Pues probablemente dentro de 30 años mi hija esté sentada en un bar teniendo una cita y diga:'¡Sí, soy un bebé del Covid!'" vacilaba Natalie.

A pesar de que antes de la pandemia la actriz no se había planteado ser madre, lo cierto es que está encantada con su pequeña, tal y como ella misma afirmaba durante su participación en el podcast ‘That's After Life’. "Ella es una alegría absoluta. Nunca más me voy a quejar de las horas de rodaje porque la falta de sueño es otra cosa".