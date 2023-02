Kit Harington y Rose Leslie, de 'Juego de Tronos', anuncian que están esperando su segundo hijo

Grandes noticias para la pareja formada por Kit Harington y Rose Leslie y también para los fans de Juego de Tronos: ¡Están esperando a su segundo hijo! La pareja, cuyo amor surgió rodando la serie y que traspasó el 'muro', está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Ha sido el propio Kit el encargado de anunciar la feliz noticia de que están 'embarazados' en una entrevista en el programa de la NBC The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon.

Durante el coloquio, el intérprete de Jon Nieve, confesó que está aterrorizado: "Con el primer bebé eres como caminar a través de las nubes y bailar a través de campos de margaritas durante 9 meses, ahora es todo muy diferente. Esta vez, la verificación de la realidad es mucho más corta y te vuelves práctico, muy rápido". También ha querido contar cómo está viviendo esta nueva situación para la familia el primogénito: "Está a punto de recibir el mayor susto de su vida, ya está todo listo para que tenga un hermano o una hermana". Ha contado que le intentan explicar poco a poco lo que está sucediendo: "Estamos tratando de prepararlo para eso y señalamos el vientre de Rose y decimos: 'El bebé de mamá, el bebé de mamá', y él señala su barriga y dice: 'Mi bebé, mi bebé'. Lo que todavía no se sabe es el sexo de su segundo bebé, aún no han confirmado si será una niña o un niño.

Se convirtieron en padres por primera vez en febrero de 2021 y confesaron en una entrevista lo que había significado para ellos: "Lo que más me sorprendió es que siempre te avisan de la gran responsabilidad que es ser padre, pero no lo puedes saber realmente hasta que te toca, cuando te das cuenta de que no puedes descansar de ser padre, y que esto va a ser para siempre", confesaba Harington. Leslie señala que "ha habido muchos momentos muy satisfactorios, como cuando Kit y yo acordamos que tenía que ser él el que se levantar si empezaba a llorar en mitad de la noche, ya que era yo la que tenía que levantarse a trabajar". Ahora, se enfrentan a un nuevo reto con la llegada de un nuevo miembro a la familia.

La pareja, que dio vida a Jon Nieve e Ygritte en la popular serie de drama y fantasía ambientada en la Edad Media, se conocieron durante el rodaje de la exitosa ficción de HBO, donde protagonizaron un tórrido romance durante las primeras temporadas. Los fans de la serie celebraron la confirmación de su compromiso, en septiembre de 2017. Su romance fue muy intenso y se casaron en junio de 2018 y desde entonces viven en una continúa luna de miel, alejados de los focos. Se dieron el 'sí, quiero', en el castillo de Wardhill en Aberdeenshire, Escocia, una edificación construida en el siglo XII que es propiedad de la familia de la actriz. Vestida de Elie Saab, Rose Leslie daba el sí, quiero a Kit Harington rodeada por algunos de los miembros más reconocidos del reparto de Juego de Tronos. La ceremonia culminó con la actuación del grupo británico Mumford & Sons.

Juntos han luchado contra viento y marea y han superado muchos momentos complicados. Un año después del enlace, el actor entraba en una clínica de salud mental y rehabilitación para solucionar varios problemas personales como causa del estrés. Eso sí, la actriz siempre estuvo a su lado y nunca le dejó solo. Ahora, una vez superado este problema, la familia crece y ambos están muy felices por este acontecimiento que les va a cambiar la vida.

