La 'influencer' Judith Arias, de 21 años, revela la enfermedad crónica que padece

Judith Arias tiene 21 años y una legión de seguidores: más de 15 millones en TikTok y casi 2 millones en Instagram. Gracias a estas cifras, la joven participó en el programa Quiero ser famoso, de Telecinco, donde se buscaba al mejor 'influencer' de España capaz de hacerse viral en menos de un minuto. Además, cuenta con su propio canal de Mtmad, una plataforma en la que muestra su día a día como mamá de una preciosa niña de dos años llamada Cloe. Pero también utiliza este medio para sincerarse sobre su relación de pareja con Ángel Vargas o revelar el problema de salud que padece desde que era una adolescente.

"Llevo desde los 15 años con este problema y ahora que estoy empezando a ponerle solución me apetecía contarlo. Tengo fibromialgia, una enfermedad crónica que causa dolores generalizados y un cansancio profundo", ha comenzado diciendo. Según ha explicado, su madre y su abuela materna también padecen esta enfermedad y sólo espera que su hija no la herede.

Judith se muestra optimista, pero reconoce que no es fácil lidiar con los síntomas de la fibromialgia. "Es un dolor de pies a cabeza", ha resumido. "A mí me duelen mucho las rodillas, los codos, se me abren constantemente las muñecas, las manos me duelen un montón, los dedos se me están empezando a deformar...".

La 'influencer' está valorando si someterse o no a un tratamiento para mitigar los síntomas, pues la fibromialgia, a día de hoy, no tiene cura. "Lo que más me preocupa es saber que voy a estar mal el resto de mi vida. Hay veces que me acuesto por la noche y tengo mucho dolor en el cuerpo en general, en los pies, en las manos, en las rodillas, en los brazos... hay veces que estoy muy mal, sobre todo, en invierno, que con el frío me duele más todo", ha manifestado.

"Si ahora tengo 21 años y estoy así no me quiero imaginar cómo estaré con 50", ha reflexionado la joven sobre la enfermedad que padece, una dolencia que también sufren otros rostros conocidos como Lady Gaga, María José Campanario, Morgan Freeman y Andrea Levy. "Cuando tenía 15 años lloraba de impotencia porque quería encontrarme bien y poder hacer las cosas normales que hacía la gente de mi edad. En el instituto, por ejemplo, no podía jugar a voleibol, con lo que me gustaba, porque me dolían mucho las muñecas. Me daba mucha rabía, eran cosas que me hacían sentir mal", ha recordado. Afortunadamente, con el paso del tiempo ha "aprendido a vivir con el dolor". "Es lo que me ha tocado, la fibromialgia es mi compañera de vida", ha finalizado.