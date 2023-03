Alba Gutiérrez, de 'Aruseros', anuncia su embarazo en pleno directo

El equipo de Aruseros, de laSexta, está de enhorabuena. La periodista Alba Gutiérrez está embarazada de su primer hijo, una feliz noticia que confirmaron en pleno directo. “Hoy va a ser un día muy importante para toda la familia de Aruseros, y especialmente para... ¡Alba Gutiérrez! ¿Por qué?”, dijo el presentador Alfonso Arús. “¡Porque va a ser mamá de una niña! Y aquí tenemos la ecografía...”, añadió la colaboradora Patricia Benitez.

“Ahora es cuando viene el proceso de buscar entre todos un nombre para la niña. Aquí las madres normalmente suelen dudar, al final tienen dos o tres nombres finalistas y tenemos que pegarle un empujón”, bromeó el presentador. La futura mamá, que está embarazada de tres meses y medio, aseguró que todavía no tiene claro cómo va a llamar la pequeña. "No hemos empezado el debate porque nos enteramos ayer de que va a ser una niña. Lo hemos aparcado un poco, ahora tenemos tiempo, nos quedan cinco meses y medio", respondió.

Alba Gutiérrez, de 35 años, va a convertirse en madre junto a su marido, el también periodista Jordi Ramoneda, también de 35 años. La pareja tuvo que cancelar su boda varias veces por el covid, una situación que la colaboradora compartió con todos los espectadores. "Me mandaban ánimos, me decían muchos que estaban en la misma situación, que se sentían identificadas. Entre ese drama que se crea, te sientes acompañada. Me sentía la novia de España", aseguró. Finalmente, el 16 de octubre de 2021 pudieron celebrar su enlace. "Aquello fue un aquelarre espectacular. Lo disfrutamos mucho", confesó la colaboradora.

La boda tuvo lugar en El Dalmau, Barcelona, una masía de grandes dimensiones rodeada por un bosque de árboles centenarios. A la ceremonia acudieron sus compañeros de Aruseros, excepto María Moya que cuatro días antes había dado a luz a su primer hijo. "¡Me perdí el bodorrio del año! Pero mi corazón estaba con ella", publicó María. Alba, al leer el post de su amiga, dijo: "¡Guapísima! ¡Te eché mucho de menos! Pero tener a Luca en este mundo es lo más importante! Te quiero".

Como suele ser habitual en Aruseros, se hicieron eco del enlace de Alba simulando la portada de la revista ¡HOLA!. Para Alfonso Arús y el resto de compañeros, el 'sí, quiero' de la colaboradora fue "la boda del siglo", además de un "desmelene". "Todo el mundo bailando como si no hubiera un mañana", comentaron mientras emitían algunos de los momentos más románticos del enlace.