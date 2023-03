Jennifer Coolidge cuenta el fatídico accidente que pudo costarle la vida

Jennifer Coolidge está viviendo una de las etapas más dulces de su carrera interpretativa. La veterana actriz, de 61 años, tiene un dilatado recorrido a sus espaldas, pero es ahora cuando su trayectoria se ha situado en lo más alto gracias al papel que interpreta en The White Lotus, la comedia dramática de HBO que le ha hecho merecedora del Globo de Oro a mejor actriz de reparto en la categoría de miniserie. Ahora, pasadas varias semanas desde que se alzó con el ansiado y significativo galardón, la estadounidense ha querido mostrar a sus fans su lado más personal. Lo ha hecho durante una entrevista para una conocida publicación, donde ha contado que en una ocasión estuvo a punto de perder la vida a consecuencia de un accidente doméstico.

VER GALERÍA

Además de hablar sobre sus éxitos más recientes gracias, en buena parte, a la mencionada ficción de Mike White que vio la luz en julio de 2021, la actriz ha abordado algunos asuntos de su intimidad y ha recordado un fatídico episodio que vivió en el jardín de su propia casa. "Una vez me encerraron fuera de la vivienda y salté la valla, pero no sabía que el jardinero había puesto una nueva estaca en el jardín. Me empalé. Fue un completo desastre sangriento", ha señalado en sus declaraciones a la revista de entretenimiento US Weekly, al tiempo que ha reconocido que "tengo suerte de estar viva" gracias a la eficiente intervención de los sanitarios, que lograron frenar la hemorragia rápidamente.

VER GALERÍA

El Globo de Oro no ha sido el único galardón con el que Coolidge se ha alzado últimamente; de hecho, hace solo tres días obtuvo el premio a mejor actuación de una actriz en una serie dramática en los SAG Awards, celebrados en el hotel de lujo Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, por su papel de Tanya McQuoid en la segunda temporada de The White Lotus. Un emocionante momento en el que pronunció un sincero discurso cargado de nostalgia que desató lágrimas y sonrisas a partes iguales entre el público.

"Puedes dar dinero a tus amigos… A la gente le gusta el dinero, pero el mejor regalo que puedes dar a alguien es cambiar la perspectiva de alguien para mejor y ver la vida de una manera diferente. Y eso es lo que Mike White hizo por mí", comenzó diciendo. Unas palabras en las que también se acordó de sus "maravillosos padres", de quienes rememoró una sorprendente anécdota que marcó su vida y su futuro cuando solo era una joven estudiante: el día que su progenitor mintió en la escuela donde se formaba para llevarla a un festival de cine de Charles Chaplin: "Y juro por Dios que ver a Charles Chaplin por primera vez y tener esa experiencia es mi amor por el cine. Es mi amor por los actores. Todo eso vino de mi primer grado", apuntó visiblemente feliz.

La lista completa de ganadores de los premios SAG

VER GALERÍA

De Ana de Armas a Zendaya: analizamos los espectaculares looks de los SAG Awards