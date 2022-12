Meghann Fahy y Leo Woodall, estrellas de 'The White Lotus' y ¿algo más que amigos? Los actores vienen demostrando desde hace unos meses que existe entre ellos una gran complicidad

Los fans de la serie White Lotus están revolucionados ante un posible romance entre dos de sus protagonistas. Los actores Meghann Fahy y Leo Woodall han publicado una foto en la que aparecen muy unidos y sonrientes, que ha hecho saltar nuevamente las alarmas entre sus seguidores, que ya se percataron de la complicidad que existía entre ambos. En la imagen Meghann, de 32 años, posa junto a Leo, de 26, al que agarra del brazo y sonríe a la cámara mientras se hace un selfie mientras están sentados en plena calle.

Desde hace semanas se viene rumoreando que podría haber surgido el amor entre esta pareja de actores. En la ficción ella interpreta a Daphne y él al criminal Jack, y aunque no están relacionados sentimentalmente en la serie, si podrían haber llevado más allá su amistad fuera del set. The White Lotus es una miniserie cómoca que aborda de forma satírica las hazañas de varios empleados e invitados a un exclusivo resort durante una semana. Tras el final de la segunda temporada, Meghann quiso compartir, además de la foto con Leo Woodall, algunos momentos entre bastidores con algunos de sus compañeros de reparto favoritos.

Una semana después del final de la segunda temporada de la serie, los seguidores han descubierto la conexión que ya existía entre ambos hace unos meses. Woodall publicó en septiembre fotos junto a Meghann y otros miembros del elenco. "Eso es amor", escribió el actorl junto a la colección de entrañable fotos, lo que provocó una reacción muy explícita de Fahy. "Te amo!' dijo Meghann en la sección de comentarios de Leo. "'¡Me encantan! ¡Te amo!"A lo que él respondió: "'Meghann Fanny te amo de vuelta".

En algunas imágenes vemos como Woodall posa de un modo muy cómplice con Fahy y en una de ellas vemos incluso como el dedo de Woodall aparece en la boca Fahy. Para los fans parece no existir ninguna duda, pero de momento los protagonistas no se han pronunciado al respecto y solo el tiempo les dará o no la razón.

Esta serie escrita y dirigida por Mike White fue una gran sorpresa para los espectadores de HBO en 2021. The White Lotus se ambienta en un paraíso turístico del mundo, dentro de una misma cadena hotelera.Si la primera temporada fue un éxito rotundo y trancurría en Wailea (Hawái), la segunda no ha defraudado y se llevó a cabo en Sicilia. Según HBO, estos últimos capítulos han superado las expectativas de audiencia, así que la plataforma ha decidido renovarla para una tercera temporada, que verá la luz el año que viene.