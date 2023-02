Coco Arquette, el orgullo de ser hija de Courteney Cox y ahijada de Jennifer Aniston

Courteney Cox cumplió ayer uno de los sueños de cualquier artista, descubrir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La recordada Mónica Geller en Friends fue honrada frente al Teatro de Hollywood en presencia de sus seres queridos, entre ellos su hija Coco Arquette, de 18 años, su pareja, el cantante y guitarrista John McDaid, así como sus compañeras de la sitcom Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, y su gran amiga Laura Dern. Cox se mostró emocionada y muy agradecida por poder tener su nombre inscrito junto al de numerosos artistas de reconocido prestigio y allí estaban su novio y su hija entre el público para aplaudirla.

Coco Riley nació de su matrimonio con el actor David Arquette. La pareja se conoció durante el rodaje de Scream en el año 1996 y tres años después se casaron el 12 de junio de 1999 en San Francisco. La llegada de su única hija fue practicamente un milagro, después de que la actriz tuviera seris problemas para ser mamá después de siete abortos espontáneos. Coco llegó al mundo el 13 de junio de 2004 para alegría de sus padres y fue entonces cuando la protagonista de Friends eligió a su gran amiga, Jennifer Aniston, para que fuera la madrina de su pequeña. Arquette y Cox anunciaron su separación en 2010 cuando Coco tenía solo seis años y se quedó a vivir con su madre en Los Ángeles, pero por fortuna la expareja siempre han mantenido una extraordinaria relación por el bien de su hija. David Arquette con el tiempo rehizo su vida y se casó en 2015 con la actriz Christina McLarty, con quien tiene dos hijos, Charlie West y Augustus Alexis.

El pasado verano Cox compartía el orgullo al ver a su hija cumplir 18 años, con quien luce un tatuaje a juego."Estoy muy orgullosa de ser tu madre. Eres valiente, inteligente, profunda, divertida, única y hermosa con el corazón más grande", escribió la actriz de Scream. "No puedo esperar a ver qué sigue. Te amo", le dijo junto a un corazón. Lo siguiente ha sido comenzar sus estudios universitarios lejos de casa, ya que lo que más ansiaba la hija de David Arquette era irse y vivir sola, aunque como biencomentó la estrella de Ace Ventura "hizo un buen trabajo para prepararme". "No suele salir de su habitación, apenas estáen casa y si lo está, la puerta está cerrada y no sé qué está haciendo, por lo que tal vez no sienta el síndrome del nido vacío", llegó a contar Courteney.

Todavía es pronto para saber a lo que se dedicará Coco Arquette, pero de lo que no hay duda es que ha heredado el talento artístico de sus padres. Apareció en el documental de su padre No puedes matar a David Arquette en 2020 con sus tías Patricia Arquette ( CSI: Cyber, Medium ), Rosanna Arquette ( Pulp Fiction ), y su tío es Richmond Arquette ( Zodiac ), así como en un capítulo de Cougar Town, serie protagonizada durante seis temporadas por su madre, y la película Just Before I Go . Pero si hay un talento que destaca por encima del resto es como cantante. A menudo publica vídeos de ella tocando con su madre Courteney Cox y su novio, el músico Johnny McDaid de Snow Patrol, y la hemos podido cantar con Ed Sheeran o Elton John en el perfil de Courteney.

Además de estar interesada por los inquietudes de los jóvenes de su edad, es una chica comprometida con las causas benéficas. En 2019 se subió al escenario a cantar para Chords2cure, una organización centrada en los estudiantes que recauda fondos para la investigación del cáncer pediátrico. Acudió con su madre a la 16.ª caminata anual del condado de Los Ángeles para derrotar a la ELA, y también ha sido vista en manifestaciones sobre el cambio climático.