Juan José Ballesta reaparece públicamente tras estar desaparecido 4 meses: 'Me vino la fama un poco grande'

Mucho se ha hablado estos meses del paradero de Juan José Ballesta. Aunque sus padres desmintieran que el actor estuviera desaparecido, el interprete de El Bola ha estado 132 días sin dar señales de vida. Ahora, y tras casi cinco meses, el exconcursante de Masterchef Celebrity ha reaparecido públicamente en varios medios. El primero, en el programa de Pasapalabra, donde se le ha visto con un nuevo físico -más robusto que antes- y en el que ha confesado haber cogido "20 kilos, entrenando y con dieta" durante todo este tiempo. Y, el segundo, en un espacio de una radio escolar, en la que se ha sincerado acerca de lo que ha significado para él la fama y lo duro que ha sido cuando "no quieren saber nada de ti".

"Me vino grande, no podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo", explicaba Juan José Ballesta en Vives la radio. A pesar de confesar que él siempre ha querido llevar su vida de lo más cotidiana, el éxito de aquel entonces se lo impidió: "Ser actor, la fama y el dinero no da la felicidad. Hay que tener la cabeza muy fría, las cosas muy claras. La fama se te puede torcer la cosa, es una vida muy inestable (…). El mundo de la fama es un mundo muy bonito, pero a la vez un mundo muy peligroso, tengo muchos amigos que se han perdido por el camino", se sinceraba.

El actor ha ensalzado a la persona que le ha hecho poner los pies en la tierra cuando no se encontraba a sí mismo, que no es otro que su hijo: "Juanito, que tiene ahora 15, me ayudó mucho a formarme como persona adulta". El adolescente es fruto de la relación del actor con Verónica Rebollo, su exmujer, de quien se separó en enero de 2021 después de 15 años juntos. Desde que anunciase su ruptura en exclusiva en ¡HOLA!, a Juanjo le está costando mucho recuperarse del trance.

Y es que, a los pocos días de confesar lo sucedido, él mismo aseguró que no sabía si llegaría a superarlo en algún momento. "Nos hemos dado un tiempo, bueno me ha dejado ella, la verdad. Y solo puedo decir que ha sido, es y sera siempre siempre... la mujer de todas mis vidas", escribía con tristeza en su perfil público.

El dolor de Juanjo, las rupturas

Estos últimos años han sido especialmente complicados para Juan José Ballesta. En el plano laboral, el actor ha contado en Pasapalabra que "no para de trabajar". Sin embargo, en el apartado sentimental ha sido un tiempo muy convulso para él. Tras romper en 2021 con Verónica Rebollo, la mujer de su vida, comenzaba una relación con una joven brasileña, Jacqueline. Un noviazgo que no le duraría mucho. Era el propio Ballesta quien anunciaba que se había terminado a finales de ese mismo año: "Estoy escribiendo llorando y triste por la ruptura de mi Jackeline. Pero hay que seguir adelante, una puerta se cierra y otra se abre", lamentaba. A partir de entonces, el actor está volcando plenamente en su hijo Juanito y en su trabajo.