Los padres de Juan José Ballesta niegan que el actor esté 'desaparecido'

Este fin de semana, todas las alarmas saltaban en torno a Juan José Ballesta. Su grupo de amigos explicaba que estaban muy preocupados por el actor, puesto que llevaba tres meses completamente desaparecido y no contesta a los mensajes y llamadas que le hacen continuamente. Sin embargo, sus padres han querido desmentir los rumores de que al ganador del Goya le haya pasado algo grave. "Se ha centrado en el trabajo, y, por lo tanto, su móvil está fuera de juego. No quiere dedicarse a interactuar en las redes", declaraban sus progenitores en el Diario de Sevilla, una información que volvieron a corroborar en el programa Socialité.

De la misma manera, han explicado que en el lugar donde está el artista "no hay cobertura", por lo que no podría ponerse en contacto con nadie ni aunque quisiera. Por el momento, no han dado más detalles sobre este nuevo trabajo que mantiene al intérprete tan ocupado. Donde sí se puede ver a Ballesta es en la pequeña pantalla. Desde hace dos semanas, en Netflix está disponible Un hombre de acción. Una serie en la que el actor madrileño se pone en la piel de Lucio Urtubia, un navarro que durante casi medio siglo se dedicó al contrabando y a la falsificación documental para ayudar a los exiliados españoles en Francia.

Ficciones, que, a buen seguro, llenan de ilusión al actor. Juan José Ballesta fue un niño prodigio en nuestro país, su carrera empezó en el popular largo El Bola cuando tan solo tenía 13 años. Fue en ese momento cuando se enamoró de la interpretación. Saboreó las mieles del éxito muy temprano, pero, a medida que fue creciendo, le fue más complicado lograr hacerse un hueco en la industria cinematográfica, lo que le llevó a encontrarse en una situación económica delicada, como confesó durante su participación en MasterChef Celebrity.

Problemas personales

Las cosas han mejorado para Juan José en el plano laboral, pero en lo personal ha pasado un año 2022 algo convulso. A principios de 2021, confirmaba en ¡HOLA! que había puesto punto y final a su relación con Verónica Rebollo, su novia de toda la vida con la que tiene un hijo en común, Juan (14). La expareja comenzó su proceso de separación en términos amistosos por los buenos momentos vividos y por el pequeño de la casa. Sin embargo, este verano, a través de redes sociales, se produjo un feo cruce de acusaciones entre ellos, en los que la peluquera aseguraba que Ballesta no pasaba la pensión de manutención del adolescente y que era ella quién corría con todos los gastos.

