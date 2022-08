Juan José Ballesta protagoniza un duro cruce de acusaciones en redes con la madre de su hijo

Fue a principios de 2021 cuando Juan José Ballesta confirmó en ¡HOLA! que había roto con Verónica Rebollo tras 15 años juntos y un hijo en común, de 14. En aquel momento, el actor aseguró que no había terceras personas y días después dedicó unas bonitas palabras a la peluquera. "Solo puedo decir que ha sido, es y sera la mujer de todas mis vidas", confesó. "Es una persona maravillosa y se merece lo mejor del mundo mundial", añadió. También dijo que "dentro de lo malo" mantenían una relación cordial. "Mi Vero siempre será mi Vero y siempre me tendrá incondicionalmente. Te deseo lo mejor, mi sol. Siempre estaré para ti y los tuyos", finalizó el ganador de un Goya por El bola.

Sin embargo, la paz ha saltado por los aires y la expareja ha comenzado una cruda batalla en redes sociales. Ballesta, de 34 años, publicó un mensaje que provocó un fuerte cruce de acusaciones. "Eres y serás siempre la mujer de todas mis vidas. Aunque a veces no nos entendamos y pongas cosas de mí. Me la suda completamente. Mi corazón me dice que no te pague con la misma moneda. Pase lo que pase y por mucho que me intentarás hacer daño siempre estaré para ti y los tuyos. Aunque no tengas razón", compartió el actor.

Verónica, por su parte, no se quedó callada y respondió así: "Voy a ser muy breve, Juanjo. No intento hacer daño a nadie. Decirte que pases manutención después de un año y medio separados no creo que sea hacer daño. El niño vive conmigo pues el padre tiene obligaciones. Trabajo en dos sitios para que me llegue para la casa, la luz, el agua, la comida, los gastos...". Según la peluquera, "como no tenemos ningún convenio regulardor te aprovechas de eso y me dices que hasta que no lo diga un juez no me das nada". Y añadió: "No sé ni cómo tienes vergüenza a poner esas cosas sabiendo que no me voy a quedar callada. Que soy más clara que el agua y que valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Eso lo sabes tú y todo el que nos conoce. No me hagas explotar que eres más falso y más bien queda...".

Ballesta no se ha pronunciado de momento tras estas acusaciones y en sus últimas publicaciones se le ve montando en bicicleta cerca de su domicilio. Verónica, por su parte, ha decidido cerrar su perfil de Instagram. La última vez que les vimos juntos fue a finales de julio, cuando asistieron al estreno de la película Padre no hay más que uno 3.

En 2017, en una entrevista concedida a Viva la vida, el actor se sinceró sobre su historia de amor. "Vero era la peluquera de mi barrio. Mi madre me dijo que me dejara de ir a discotecas y que fuese a conocerla. Yo tenía 17 años y allí que fui. Es la mujer de mi vida". Tras su ruptura, Juan José se enamoró de una atractiva brasileña llamada Jacqueline. Comenzaron su relación en mayo de 2021. Estaban muy felices juntos, pero antes de que finalizara el año rompieron. "Estoy llorando y triste por la ruptura de mi Jackeline. Pero hay que seguir adelante, una puerta se cierra y otra se abre", dijo el intérprete.