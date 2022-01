Juanjo Ballesta, muy triste tras romper con su novia

Juanjo Ballesta ha roto con su novia. Días después de presumir de noviazgo con una joven brasileña llamada Jacqueline, que le había devuelto la ilusión en el amor tras separarse de la madre de su hijo, el protagonista de El Bola ha confirmado que ya no están juntos. "Te merece quien no te abandona en tus días malos", comienza diciendo el exconcursante de MasterChef Celebrity que pasaba a relatar su viaje humanitario a Tanzania antes de hablar de su ruptura.

"Viviremos y moriremos trabajando si es necesario en Tanzania hasta terminar el orfanato y siempre con la certeza de saber a qué hemos venido a este mundo que, al fin y al cabo, es el recuerdo que quedará de nosotros", escribía, no sin antes añadir que estaba desolado ante su nuevo fracaso sentimental. "Estoy escribiendo llorando y triste por la ruptura de mi Jackeline. Pero hay que seguir adelante, una puerta se cierra y otra se abre", compartía con sus seguidores este mensaje que después desaparecía de sus redes sociales.

El actor reconoce que no resiste la soledad y quiere centrarse en el hijo que tiene junto a su exmujer, Juanjito, de 13 años, con quien guarda un extraordinario parecido y desea seguir sus pasos en el mundo de la interpretación. Juntos encarnarán al piloto Ángel Nieto en una película. El pasado mes de enero Juanjo Ballesta anunciaba su divorcio de su pareja durante los últimos quince años, Verónica Rebollo. El actor y la madre de su hijo emprendieron caminos diferentes por decisión de ella, según confesaba el intérprete, pero en apenas unos meses recuperaba la ilusión junto a esta joven brasileña, a quien defínia como "un ángel" y con quien pronto comenzó una vida en común, yéndose a vivir juntos.

"Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado. Jacqueline, mi vida, espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo, porque te lo mereces. Cuando te conocí acababa de salir de una relación muy larga y estaba en modo autodestrucción. Y una vez más puedo decir que creo en el amor. Y sobre todo... En ti", gritaba a los cuatro vientos su amor por Jacqueline y le daba las gracias por su amor incondicional. "Gracias por todo lo que has hecho durante todo este tiempo por Juanjito y por mí, y por querernos como somos incondicionalmente. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has echo por nosotros. Llegaste en un momento muy, muy malo. Y gracias a ti, otra vez, ha salido el sol. Te amo, te amo, te amo. Hasta el final de mis días, brasileña mía". El pasado mes de mayo ¡HOLA! publicaba en exclusiva las primeras imágenes de la pareja, pero un mes después de haber hecho su presentación oficial han dado por concluida su relación.

