Juanjo Ballesta relata el episodio más duro de su vida: 'Me quedé paralítico dos años'

Juanjo Ballesta, el actor revelación del cine español gracias a su papel de El Bola por el que obtuvo un Goya a los 13 años, ha hecho una sorprendente e inesperada confesión a raíz de su paso por el concurso MasterChef Celebrity. El intérprete madrileño, de 33 años, ha revelado los problemas de salud que sufre desde que era un niño. De pequeño le diagnosticaran hiperactividad y atravesó unas de las épocas más duras de su vida cuando se quedó paralítico durante dos años, tal y como relata en la revista Lecturas.

-De niño prodigio del cine a vivir una delicada situación profesional

"Cuando era pequeño, le decían a mi madre que iba a perder la cabeza porque era muy nervioso, que me medicase”, revela Ballesta, que recuerda precisamente que por uno de sus ataques causados por su enfermedad sufrió un infarto en el fémur y tuvo gravísimas secuelas. "Me operaron y me quedé paralítico dos años", cuenta el actor, que afortunadamente pudo recuperarse casi por completo gracias a la constancia, el esfuerzo y un durísimo tratamiento de rehabilitación.

Todavía sufre algunas de esas secuelas. Ballesta reconoce que a veces no puede ni andar, sobre todo los días de lluvia y ya desde niño comprendió que el deporte era un gran aliado para sus problemas de hiperactividad. "Entrenar es importante para estar sano y bien de la cabeza", admite.

Ballesta es padre de un niño de 13 años, con Verónica, su novia de toda la vida, que sueña con seguir sus pasos en el mundo de la interpretación, aunque a su padre no le haya ido tan bien como esperaba. "Últimamente no soy muy amigo de la suerte. Antes sí, me daban el Goya, la Concha de Plata… últimamente ya… es que ya ni me llaman, con eso te lo digo todo”, contaba hace unos meses debido a la complicada etapa profesional que atravesaba debido a la pandemia. Ahora bien, el actor explica que nunca se le han caído los anillos por trabajar en cualquier oficio para sacar adelante a su familia: "Trabajo igual, ya sea en el cine, poniendo clavos o encofrando con mi padre".

Juanjo ha sido una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity. Se ganó el cariño del público, de los jueces y de sus compañeros gracias a su naturalidad y su sentido del humor. "No me he sentido tan querido ni tan respetado nunca, y no creo que me vuelva a sentir así en otro sitio. Me siento ganador y me llevo a todos en el corazón, os quiero mucho. De mí ya no os libráis en vuestra vida. La vida me ha dado muchas oportunidades, pero no me esperaba esto, ha sido un regalo", decía entre lágrimas en su emotiva despedida del concurso.

