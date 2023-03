Del nacimiento de su hijo a la ruptura que lo dejó desolado: repasamos la vida de Juan José Ballesta

Todas las alarmas saltaban en torno a Juan José Ballesta, cuando el pasado diciembre se filtraba que estaba en paradero desconocido. Meses después, sus padres confirmaron que lo que ocurría con el actor era que estaba "muy centrado en sus proyectos". La gran reaparición del intérprete en televisión fue en Pasapalabra donde lució un nuevo aspecto físico: "He cogido 20 kilos, entrenando y con dieta", desvelando lo mucho que había estado ejercitándose durante este tiempo atrás. Este domingo, el artista será la estrella invitada en Lo de Évole donde hablará de su trayectoria profesional y de su vida personal.

Feliz y al lado de su hijo: Juan José Ballesta reaparece tras estar un tiempo alejado

El actor madrileño siempre ha estado muy vinculado al cine. Sin embargo, no le importa tener que trabajar en otro oficio que no sea el suyo: "Mi amigo Ángel me llama para montar hornos y me voy con él, para estar en casa aburrido...", aseguraba. Es más, a la estrella de El Bola no le importó trabajar de marmolista en una empresa familiar, ganando 700 euros al mes, en una mala racha a nivel económico. Algo que no le vino mal, puesto que estaba muy cansado del éxito y lo que esto supone.

Juan José Ballesta reaparece públicamente tras estar desaparecido 4 meses: 'Me vino la fama un poco grande'

El Goya por 'El Bola'

A Juan José Ballesta la fama le llegó muy pronto. Tan solo tenía 12 años cuando conquistó al público gracias al papel en la película El Bola, con el que además ganó un Goya a mejor actor revelación en 2001. A partir de entonces, el joven madrileño decidió continuar con su carrera como artista y le pudimos ver en bastantes películas como El embrujo de Shanghai, Planta 4ª o 7 vírgenes y también en series de las que destacan, Hispania, la leyenda o Servir y proteger. A pesar del éxito, Ballesta ha asegurado que la fama le ha superado muchas veces, ya que él se considera una persona sencilla y natural: "No podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo", recordaba.

Juan José Ballesta nos cuenta su último desengaño amoroso: 'Me dio plantón el día de mi cumpleaños'

La ruptura más dolorosa y su hijo

Uno de los momentos más complicados para Juan José Ballesta en su vida fue su ruptura. En enero de 2021, el propio actor anunció su separación de Verónica Rebollo, la que fuera su mujer durante 15 años y con la que tenía un hijo en común que nació en 2007, 'Juanjito' (como le llama cariñosamente y a quien quiere con locura). "Han sido tres meses muy duros y lo sigue siendo. Sinceramente. No sé si lo superaré algún día. Por favor os lo pido, tened máximo respeto con este tema. Nos hemos dado un tiempo, bueno me ha dejado ella, la verdad", confesó en su día en su perfil público.

Meses más tarde, Juanjo Ballesta se enamoró de una mujer brasileña llamada Jacqueline. Pero esta ilusión solo le duró unos meses. El propio actor reconoció en ¡HOLA! que le dio plantón el día de su cumpleaños, en noviembre de 2021, y ahí supo que ya no había vuelta atrás: "Llegué a casa y ya no estaba… Y no la he vuelto a ver más. He hablado con ella, pero… A la chica no le gusta este mundo y no quiere ser famosa", se sinceró con esta revista.