Crece la expectación por el 'dúo de la venganza' de Karol G y Shakira tras filtrarse algunas frases

El próximo 24 de febrero está previsto el estreno del nuevo trabajo, será el cuarto en su carrera, de la colombiana Karol G. El disco, que lleva por título Mañana será bonito, cuenta con algunas colaboraciones entre las que se dice que estaría la canción con Shakira, una de las más esperadas de la temporada. Desde que se conoció que estaban preparando un single juntas la expectación no ha hecho más que aumentar, pues las últimas letras de la de Barranquilla han estado marcadas por sus dardos a Piqué y se espera que Karol también haga alusión a su ruptura con Anuel. La espera de los fans se está haciendo eterna y aun más después de que se filtraran un par de versos de este dúo que llevaría por título Te quedó grande (TQG).

Fue en el programa Hoy día de Telemundo donde se comentaron estas frases que corresponderían a la colaboración de la pareja de artistas. “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito” cantaría la Bichota reflejando que cuando estaba con Anuel ella le cuidaba. Sacaron a la luz además otra frase que cantaría Shakira y que hace referencia a la monotonía en la relación, un tema del que ella misma ya habló en su single titulado precisamente con esa palabra. “Tú saliendo a buscar fuera y yo pensando que era la monotonía”. Estos versos no han hecho más que alimentar la imaginación de los seguidores de las intérpretes que siguen esperando el lanzamiento.

¿Saldrá el dúo de las colombianas el 24 de febrero?

La aparición de Karol G en la inauguración del festival de Viña del Mar fue la ocasión perfecta para preguntarle por esta canción. Y ella contó en qué momento está el proceso. “Es que… ¡todavía no es un hecho! La gente empezó a especular sobre la colaboración. Pero lo que sí les puedo contar es que desde el año pasado empezamos a estar mucho más cercanas a lo que queríamos hacer juntas, a conversar muchísimo más y a compartir muchísimas más ideas”. Añadió que había que “dejarse sorprender”. “Yo tengo muchas cosas bonitas planeadas para contar esta semana, así que esta información la voy a guardar. Pero cuando venga, sé que les va a encantar lo que va a pasar" dijo. ¡El misterio está servido! Hace solo unos días, en declaraciones a The New York Times, Karol aseguraba que a Shakira le había encantado la letra de TQG. “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento” le dijo. Parece no obstante, a la luz de sus últimas declaraciones, que el dúo no forma parte del disco. ¿O dará la sorpresa?

El nuevo disco de Karol G es uno de los más personales para la intérprete como ella misma dijo. “Es como mi bebé. Llevo dos años trabajando en la música, en la producción, en el concepto, en los temas y en las colaboraciones que vienen de varias partes del mundo". Entre estas colaboraciones detalló las de Sean Paul de Jamaica, Bad Gyal y Quevedo de España, Sech de Panamá, Justin Quiles de Estados Unidos y Ángel Dior de República Dominicana. “Quiero que la gente escuche este álbum, porque hay una gran mezcla de sonidos. Es un disco muy completo y espero que mis fans me dejen saber, de alguna forma, qué les pareció". Se acerca el momento para hacerlo.