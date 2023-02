Selena Gomez se sincera sobre su aumento de peso debido a la medicación que toma La cantante y actriz, de 30 años, ha aprendido a aceptarse tal y como es y asegura que tiene claro que: 'No soy modelo y nunca lo seré'

Desde que volvió a la escena pública, parece que Selena Gomez tiene un objetivo muy claro. La cantante y actriz no quiere ser perfecta. No quiere que sus fans piensen que tiene una vida plena y que siempre está feliz, más bien todo lo contrario... Selena se ha propuesto mostrarse tal cual es, sin artificios, sin filtros, sin mandar mensajes que lleven a equívoco, y eso lo está trasladando a todos los ámbitos de su vida tanto personal como profesional. En estos últimos meses la hemos visto romperse en mil pedazos al hablar de su ansiedad, su depresión y trastorno bipolar, la hemos visto sincerarse sobre sus problemas para ser madre y también la hemos visto publicar fotos sin maquillaje y presumir orgullosa de sus curvas.

Ahora, la artista estadounidense ha dado un paso más y en un directo que ha hecho en TikTok ha contado en qué medida le está afectando la medicación que toma desde hace años. Al tomarla, "tiendo a retener muchos líquidos, y eso pasa muy a menudo", ha dicho. Sin embargo, "cuando dejo de tomarla, pierdo peso".

"Solo quería animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que esté pasando, que nadie sabe la verdadera historia. Quiero que la gente sepa que es preciosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que bueno, no soy una modelo y nunca lo seré", dijo suspirando.

Además de sincerarse sobre el motivo de su cambio físico, Selena ha querido dar las gracias a todos los que han estado a su lado durante todos estos años y le muestran su cariño incondicional día tras día. "Solo quería dediros que os amo y que gracias por apoyarme y por comprenderme. Y si no lo hacéis, os podéis ir, porque sinceramente no creo que haya que avergonzar a las personas por eso", dijo sobre las críticas que ha recibido últimamente sobre su cuerpo.

Tras acudir a la gala de los Globo de Oro, su figura generó opiniones de todo tipo y, lejos de quedarse callada, la cantante quiso pronunciarse. "Ahora estoy un poco grande porque me he divertido mucho durante las vacaciones", dijo en tono de broma. La cantante, de 30 años, estuvo disfrutando de unos días de relax junto a su grupo de amigos, entre los que se encontraban Brooklyn Beckham y su mujer, la actriz Nicola Peltz, y compartió varias fotos en las que se mostraba así de natural.

Meses atrás ya había hecho referencia también a este tema, asegurando que "no me importa mi peso" y que estaba harta de que siguieran hablando del mismo tema: "La gente siempre comenta... Que si estás más delgada, que si estás más gorda, esto no te queda bien... ¿Moraleja de la historia? ¡Adiós!".

Además de los cambios de peso constantes, la intérprete de Hands to myself también ha contado en alguna ocasión que la medicación que toma podría truncar su deseo ser madre: "Eso es algo muy, muy importante, que está presente en mi vida". Sin embargo, siente que está "destinada a tenerlos". "Y lo haré", dijo en su documental.