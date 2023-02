'Cuéntame cómo pasó' se despedirá para siempre con una temporada de siete capítulos

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la producción de la última temporada de Cuéntame cómo pasó, la serie más premiada de la televisión española. La historia de la familia Alcántara llegará a su fin tras más de dos décadas en antena y lo hará por todo lo alto: con siete capítulos dedicados a cada uno de los personajes centrales de la trama: Mercedes, Antonio, Inés, Toni, Carlos, María y Herminia. "Estamos contentos con la noticia. Comenzamos ahora a escribir las tramas que empezarán a rodarse en unos meses. Van a ser siete capítulos con mucha miga", ha explicado Jacobo Delgado, coordinador de guion de la nueva temporada, y el guionista decano de la serie, quien escribirá la próxima tanda junto a Sonia Sánchez y Manu Dios.

Los nuevos episodios de la ficción producida por RTVE en colaboración con Ganga Producciones contarán los últimos seis años del siglo XX y el inicio de un nuevo mundo con la llegada del siglo XXI y acontecimientos como la salida de Moncloa de Felipe González y la llegada de José María Aznar; el asesinato de Miguel Ángel Blanco; las bodas de las infantas Elena y Cristina; las muertes de Lola y Antonio Flores; el temido efecto 2000 que amenazaba con paralizar el planeta; o el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York.

El último capítulo de ficción emitido hasta la fecha, Una buena persona, dejó a los espectadores en septiembre de 1994, con el corazón encogido y tramas sin resolver por el futuro de Oriol, el nieto skinhead de Antonio y Mercedes. Según Delgado, “la nueva temporada no dejará ninguna pregunta sin responder y será ambiciosa en cuanto a tramas y valores de producción”.

Televisión Española no ha dado más detalles sobre el final de Cuéntame cómo pasó, una serie que emitió su primer capítulo el 13 de septiembre de 2001. Pero, según publica El Confidencial, la temporada final podría emitirse por Navidad y contaría con la presencia de Ricardo Gómez, quien, tras dejar la ficción en 2018, regresaría para despedirse de su personaje, Carlos Alcántara. De hecho, el actor ya adelantó que no cerraba la puerta a la serie de su vida. "El cariño es tan grande y tan mutuo por las dos partes que estoy convencido de que suceda lo que suceda solo podrá ser para bien", declaró. "A nivel personal es un proyecto que me lo ha dado todo y que todo lo que le sucede al proyecto a mi me afecta de una manera o de otra", finalizó.