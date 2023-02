Casado y con dos hijos tan divertidos como él: la discreta vida personal y familiar de Joaquín Reyes

Joaquín Reyes, que acaba de estrenar la serie de animación Pobre Diablo junto a Ernesto Sevilla, es uno de los humoristas más importantes de nuestro país. Reconocido por sus estrambóticos personajes y sus peculiares imitaciones con acento de manchego de todo tipo de personalidades españolas e intertacionales, el cómido es muy celoso de su intimidad. Natural de Albacete, el también actor lleva desde hace más de 20 años dedicándose a hacer reír aunque quería ser ilustrador, por lo que para eso estudió Bellas Artes en Cuenca. Casado con su novia de toda la vida (ella es maestra infantil), Joaquín tiene dos hijos, Jesús, de 15 años y Ester de 13, con los que comparte su pasión por la diversión. "Me río mucho con mis ellos, son muy graciosos, especialmente Ester, tiene mucho sentido del humor, los dos lo tienen, pero ella tiene una gracia muy natural", dijo en Ser padres.

"Les encanta que me dedique a hacer reír a la gente, hace que me vean como una especie de superhéroe, porque el mío no es un trabajo típico de un padre, dedicarse a decir cosas graciosas. Muchas veces les he llevado al teatro conmigo para que vieran que hacer reír no deja de ser un trabajo", ha dicho Reyes. Hijo y nieto de maestros y el menor de tres hermanos, Joaquín lleva el humor por sus venas gracias a su padre y ha explicado en una entrevista en El País que su mujer le "entiende bastante bien" gracias a su dedicación a la enseñanza. "Vengo de una familia donde nos reíamos mucho. Mi padre gastaba muchas bromas, y a mí me parecía de lo más normal bromear con él, aunque fuera mi padre, y había buen humor en casa", ha añadido.

Aunque en un principio quería dedicarse a crear ilustraciones, comenzó a hacer chistes y gracias a su divertida actitud le ofrecieron un programa en Paramount, que después de cinco años se transformó en Muchachada Nui en La 2. Con más de 20 años dedicándose al humor y las imitaciones, Joaquín siempre ha agradecido su importante labor a su maquillador, quien le acompaña siempre para la creación de sus personajes. "No puedo separar al personaje del maquillaje y por eso reivindico siempre a Nacho Díaz, con quien llevo trabajando desde el principio, ganador del Goya por Mientras dure la guerra, de Amenábar, por caracterizar a Unamuno, Franco y Millán Astray. Para crear el personaje, a mí el maquillaje me resulta imprescindible porque, como bien sabéis, no imito la voz y a todos los hago igual, con acento manchego…", dijo en La Vanguardia.

Guionista de la aclamada Camera Café, el cómico tiene una especial amistad con Ernesto Sevilla, otro gran humorista español al que conoce desde su infancia y al que considera como un hermano porque los dos se criaron en Albacete juntos y despuntaron su carrera de la mano. De La hora chanante le siguieron Muchachada Nui, Museo Coconut y Retorno a Lilifor. En el camino han hecho proyectos como, los Goya, el show Viejóvenes o las películas Spanish Movie, donde ambos tienen un cameo, y en 2018 rodaron la serie Capítulo 0, en la que el actor de La que se avecina dedicó el especial de Navidad a su padre, donde Reyes tuvo un papel clave: interpretó al padre de su amigo haciendo un enorme ejercicio de transformación.