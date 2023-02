Bárbara Rey recuerda el momento más espeluznante de su matrimonio con Ángel Cristo: 'Me disparó'

El matrimonio de Bárbara Rey y Ángel Cristo estuvo lleno de luces y sombras. Se conocieron a finales de 1979 y pronunciaron el 'sí, quiero' el 12 de enero de 1980. Pero su relación, según contó la propia vedette en el programa de Risto Mejide, "se torció muy pronto". "Los primeros malos tratos, tanto físicos como psicológicos, fueron al principio, al poco tiempo de casarnos".

- La primera mujer de Ángel Cristo se llamaba Renata Tanton, era trapecista y domadora de elefantes

VER GALERÍA

Pese a ello, Bárbara estuvo casi nueve años casada con el domador de circo, con el que tuvo dos hijos, Ángel, que nació en 1981, y Sofía, que vino al mundo en 1983. "Aguanté porque le quería muchísimo y también por pena, porque Ángel me quería con locura, pero no sabía quererme. Sabía lo que iba a sufrir si yo lo dejaba. Se habría vuelto loco más de lo que estaba. No lo hice por eso", confesó. También aguantó a su lado por "miedo a que nos pasara algo a mis hijos y a mí". Hasta que un día todo llega a su fin. "Me echó de casa en una discusión muy gorda, tremenda, vi la muerte... Me dejó en la calla, descalza, sin ropa.... Me fui a casa de una amiga y tomé la decisión de poner otra denuncia y buscar un abogado para la separación".

- Los 6 sucesos que marcaron la relación de Bárbara Rey y Ángel Cristo que veremos en la serie

VER GALERÍA

La ruptura fue muy tormentosa. "Me separo destrozada, hecha polvo... fue una separación horrorosa, lo pasé muy mal y eso lo sabe todo el mundo… Cuando me echó de casa fue tristísimo porque no pude ver a mis hijos durante mucho tiempo", explicó Bárbara. Además, seguía teniendo miedo del domador. "El revolver no lo dejaba nunca", dijo, recordando uno de los episodios más terroríficos de su vida. "Me disparó una vez… él disparó a las piernas para destrozármelas… lo que pasa es que doblé las piernas y se clavó el tiro en la cómoda… Me pasó por aquí… No sé si porque doblé las piernas o que él no apuntó bien… La pena es que no tengo esa cómoda. La vendí. Dije que se llevaran todo porque no quería tener nada de mi matrimonio".

VER GALERÍA

A pesar de todo, Ángel Cristo fue el gran amor de la vedette. "No he querido a nadie tanto como a él", afirmó Bárbara. "Me hizo mucho daño, pero nunca le he tenido rencor. Ha estado enfermo y yo he ido a ayudarle y he estado con él. Estaba destrozado y yo he estado ahí. He estado porque lo he sentido", aclaró. Con el paso del tiempo, la vedette se ha quedado únicamente con con los buenos momentos de su matrimonio. "A mi hija le he dicho que me he vuelto a enamorar de su padre y se ha puesto muy contenta porque ella no lo ha vivido así", expresó, ya que Sofía tenía solo cinco años cuando se rompió la relación.

Loading the player...

Bárbara Rey y sus hijos, dan el último adiós a Ángel Cristo