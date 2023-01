La boda de Abigail Breslin, la inolvidable actriz de 'Pequeña Miss Sunshine'

Abigail Breslin se ha casado. La popular actriz que saltó a la fama gracias a su papel de la dulce Olive en Pequeña Miss Sunshine ha contraído matrimonio con su pareja, el empresario de origen ruso Ira Kunyansky. La intérprete, de 26 años, que se comprometió con Kunyansky, de 31 años, en febrero del pasado año, ha anunciado su boda mostrando su alianza junto a su anillo de compromiso y el mensaje "vuestra chica se ha casado". A este anuncio le ha acompañado una imagen del día más feliz de su vida, el 28 de enero de 2023, junto a su esposo y la leyenda "casada con mi mejor amigo" entre corazones.

El feliz contrayente también compartió imágenes de sus nupcias. "Amo mi otra segunda mitad Abigail Breslin", escribió. La artista eligió un vestido de novia con escote corazón, mangas de tul y corte princesa de de Simin Couture, mientras que el novio recurrió al clásico esmoquin. El matrimonio ha querido hacer partícipes a sus fans de momentos clave de la ceremonia, como el intercambio de votos, el beso una vez convertidos en marido y mujer en el altar o su primer baile como recién casados.

La actriz nominada al Oscar por Pequeña Miss Sunshine comenzó a salir con Ira Kunyansky en abril de 2017. Durante los casi seis años que dura ya su relación han publicado lo felices que son juntos y lo cariñosa que es la actriz junto a su "babekin" como cariñosamente le llama. La actriz se ha labrado una carrera en el cine y enlaza un proyecto tras otro. Tras finalizar el rodaje de la trama de vampiros Slayers, participa en la serie de televisión The Cannibals, ha rodado Canyon del Muerto, en la que comparte cartel con Val Kilmer, la serie poscast Daniel X: Genesis y el filme De Caza, que fue rodado durante once días en la pandemia.

Breslin encara el año con la mayor de las ilusiones. El día 31 de diciembre ella y su pareja recibían el año nuevo juntos "En 2023 con mi favorito", publicó junto a una hilera de corazones y numerosos anillos de compromiso. Atrás queda ya un triste 2021 cuando tuvo la desgracia de perder a su padre a los setenta y ocho años de edad tras una dura batalla contra el covid.

A ello se suma una tormentosa relación sentimental que vivió cuando era mucho más joven y que la llego a poner en serio peligro."Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años. Todo empezó perfecto, yo estaba muy enamorada. Por desgracia, mi agresor aprovechó mi inocencia e ingenuidad y la relación se volvió violenta", explicó sobre esta relación que mantuvo antes de conocer al gran amor de su vida. "Me pegaba de manera habitual, me encerraba en habitaciones y me obligaba a actuar como si todo estuviera bien y fuera normal mientras yo estaba gravemente herida...Las lesiones físicas estaban acompañadas por una multitud de humillaciones, menosprecios y abuso verbal fuerte", señaló, lo que le produjo estrés postraumático complejo, del que áun se sigue recuperando. Afortunadamente la intérprete de Zombieland se encuentra ahora en una relación "maravillosa, sana, feliz e increíble" junto a su marido.