Abigail Breslin, de 'Pequeña Miss Sunshine', cuenta su historia como víctima de una relación abusiva

Abigail Breslin, de 26 años, ha aprovechado una fecha especial, el mes de la concienciación sobre la violencia doméstica en Estados Unidos, para dar a conocer una experiencia traumática que vivió cuando era más joven. La actriz, que saltó a la fama cuando era solo una niña con la película Pequeña Miss Sunshine, está ahora feliz y sana, habiéndose comprometido a principios de año, pero antes de que el amor verdadero llegara a su vida experimentó otro noviazgo que puso en peligro su vida. "Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años. Todo empezó perfecto, yo estaba muy enamorada. Por desgracia, mi agresor aprovechó mi inocencia e ingenuidad y la relación se volvió violenta", ha explicado.

"Me pegaba de manera habitual, me encerraba en habitaciones y me obligaba a actuar como si todo estuviera bien y fuera normal mientras yo estaba gravemente herida... tenía heridas que la mayoría de la gente no veía", ha explicado Abigail Breslin, que se comprometió con Ira Kunyansky, de 31 años, en febrero y después de cinco años de relación, por lo que la situación abusiva a la que se refiere debe haber ocurrido antes. En el pasado se le han conocido relaciones con los actores Freddie Highmore (entre 2016 y 2017) y Tom Sturridge (2016) y el músico Jack Barakat (2013-2014). "Utilizaba corrector y base de maquillaje para tapar los moratones porque seguía preocupándome por esta persona. Las lesiones físicas estaban acompañadas por una multitud de humillaciones, menosprecios y abuso verbal fuerte", ha añadido, detallando una situaciones que atraviesan millones de personas en todo el mundo y que aún es motivo de vergüenza para mucha gente.

Según ha confesado Abigail, se sentía inmerecedora del amor de nadie, fea y odiada, y como si fuera la culpable de lo que le estaba ocurriendo. "Esos dos años fueron en los que me sentí más sola en mi vida. Estoy más que agradecida por el apoyo de mi familia y amigos, que ejercieron un papel imprescindible al ayudarme a salir de esa situación horrible", ha insistido. Además, ha confesado que padece estrés postraumático complejo, y aunque está mucho mejor que en los primeros años tras romper esa relación, todavía tiene pesadillas y determinadas situaciones aún le llevan al límite. "Sigo curándome", ha admitido.

Abigail espera que al contar esta historia por primera vez pueda hacer que otras víctimas se sientan menos solas, y en los comentarios ha recibido el apoyo de otros rostros conocidos como son la cantante Lily Lane, la actriz Emily VanCamp o la estilista de celebrities Riawna Capri. Por suerte, la intérprete de Zombieland se encuentra ahora en una relación "maravillosa, sana, feliz e increíble" con su prometido, tal y como la ha calificado ella, y a través de su expresión artística, sus animales, sus amigos y familiares están viviendo una nueva etapa de su vida llena de ilusión, sin la sombra de una situación abusiva.

Sin embargo, en lo personal Abigail ha atravesado también otros malos momentos, puesto que su padre falleció el pasado año a causa del COVID con 78 años. "Es difícil saber que no puedo llamar a mi papi para desearle una feliz navidad", compartía la actriz el pasado invierno, admitiendo que había día en los que lo pasaba peor que otros al recordarle.