¡Ya no es una niña! Abigail Breslin, la protagonista de 'Pequeña Miss Sunshine', se casa

Abigail Breslin , la dulce niña que a todos nos enamoró interpretando a Olive en Pequeña Miss Sunshine es ya toda una mujer hecha y derecha que, tras casi cinco años de relación con Ira Kunyansky, ha decidido dar el paso de pasar por el altar. La actriz lo ha anunciado en su perfil público con dos románticas fotos del momento de su pedida, una de la pareja y otra del anillo. Al estilo tradicional, el joven empresario ruso afincado en Estados Unidos ha sorprendido a la actriz poniéndose de rodillas en plena calle a la salida del restaurante para ofrecerle su anillo y dejarla sin palabras.

Breslin no dudó en responderle que sí, que él era el hombre de su vida. “I was like, “duh.” confiesa al dar la noticia a sus seguidores y publica una segunda foto, esta vez del precioso anillo que ahora luce en su mano, una delicada joya que nunca olvidará.

Sus fans no han tardado en hacerse eco de la buena nueva, la que se convirtiera en la cuarta actriz más joven jamás nominada para los Oscar ha enloquecido a su más de medio millón de seguidores con la noticia, todos han corrido veloces a darle la enhorabuena a la pareja en un aluvión de felicitaciones. ¡congratulations pareja!.

Incluso su compañero y amigo el actor Taylor Lautner, famoso por encarnar a Jacob Black en la saga “Crepúsculo”, ha manifestado su sorpresa por la noticia. “WHATTT?!!? Congrats!!!”, le responde cómplice el actor a su amiga.

Siempre románticos, la pareja ya nos hizo partícipes de la buena marcha de su relación en el cuarto aniversario de su noviazgo, el pasado abril de 2012, cuando él la sorprendió compartiendo en las redes un collage de fotos con instantáneas de sus mejores momentos juntos y una dedicatoria muy especial: “¡No sé dónde estaría sin ti, bebé! ¡Felices 4 años juntos! Te amo mi ángel», son muchos los gestos románticos que acostumbran a regalar a sus fans.

Ahora sólo falta que fijen la fecha del enlace. Mientras tanto la actriz no para de trabajar, tras finalizar el rodaje de la trama de vampiros “Slayers”, sigue inmersa en el rodaje de su última serie de televisión, la comedia negra “The Cannibals” y se prepara para el rodaje de una nueva película “Canyon del Muerto”, en la que compartirá cartel con Val Kilmer.

La feliz noticia, viene a darle un respiro a la actriz, que el pasado mes de febrero de 2021 afrontó la desgraciada pérdida de su padre a los setenta y ocho años de edad tras una dura batalla contra el Covid-19. “Estoy en shock y devastada”', aseguraba hace un año al recordar a su padre como “un ser humano divertido, bullicioso, tenaz, rebelde, inteligente, dulce e increíble. Amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba las cosas simples”

