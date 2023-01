Duro golpe para la familia del jugador Andrés Iniesta, de la alegría por el bebé que espera a la tristeza por el fallecimiento de su abuela El futbolista manchego ha confesado sentirse desolado y le dedicaba unas conmovedoras palabras: 'No puedo dejar de emocionarme'

Duro golpe para Andrés Iniesta y toda su familia tras la pérdida de un ser querido que siempre tendrán en su corazón y su mente, una persona que ha formado parte de la vida del jugador albaceteño desde que era pequeño hasta su madurez. "Hasta siempre, abuela", se ha despedido de ella el que es leyenda viva del deporte español. "Si recuerdo las miles de cosas que he vivido como nieto, no puedo dejar de emocionarme", añadía el futbolista con enorme pesar tras la irreparable pérdida, al lado de una imagen a modo de homenaje donde aparecen juntos.

El centrocampista del Vissel Kobe japonés reconocía estar desolado tras el fallecimiento de su abuela paterna, algo que también han sentido sus familiares más directos. Maribel Iniesta, la hermana de Andrés, dedicaba igualmente unas conmovedoras palabras a la fallecida dándole "gracias por tanto", ha escrito. "Te vamos a echar mucho de menos, pero ahora nos cuidas desde ahí arriba", proseguía.

"Cuando miremos al cielo, veremos una estrella que brilla con fuerza y esa serás tú. Porque así eras y lo has sido hasta tu último día. Te queremos", transmitía Maribel para concluir con gran sentimiento. Por su parte, el futbolista manchego de 38 años ha compartido igualmente varias imágenes donde podemos ver a sus cuatro hijos con la que era la bisabuela de los pequeños, en una entrañable escena que él mismo ha definido de la siguiente manera: "Momentos en los que pararía el tiempo..."

El héroe del Mundial 2010 está viviendo unos días muy intensos y de contrastes a nivel familiar, puesto que este domingo su madre ha soplado 60 velas y recibía una cariñosa felicitación por parte del exjugador del FC Barcelona. "Cumpleaños especial, pero lleno de mucho amor y por eso todos te acompañamos desde donde estemos ¡A por otro más! ¡Orgullo de hijo! Te quiero mucho", ha escrito Andrés en su perfil público, texto que acompañaba con una instantánea de su madre frente a una deliciosa tarta de chocolate.

Todos estos acontecimientos que afectan al lado más personal del crack nacido en Fuentealbilla se producen después de la buena nueva con la que él y su mujer arrancaron este 2023. Fue en la pasada Nochevieja cuando la pareja aprovechaba para lanzar sus mejores deseos para todo el mundo, al mismo tiempo que Anna Ortiz lucía sus curvas premamá por el quinto hijo que esperan.

El matrimonio pasó las fiestas navideñas en nuestro país y no dudó en celebrarlo de la manera más divertida, posando muy felices y sonrientes con todo tipo de complementos como sombreros, gafas personalizadas y collares. Todavía no se sabe si será niño o niña, pero lo que está claro es que llenará de alegría el hogar de los Iniesta-Ortiz, sumándose a sus hermanos mayores: Valeria, de once años, Paolo, de ocho, Siena, de cinco, y el pequeño Romeo, de tres.

